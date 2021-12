Bayern po preobratu do zmage, le remi Dortmunda, Tedesco debitiral z zmago

Bayern po sladki evropski zmagi med tednom nad Barcelono, s katero je Katalonce poslal v Ligo Evropo, domačega obračuna z Mainzem ni začel najbolje. Že v 22. minuti je namreč goste, ki so po 14 krogih zasedali sedmo mesto na ligaški lestvici, v vodstvo s strelom z glavo iz neposredne bližine popeljal 29-letni avstrijski napadalec Karim Onisiwo. Tudi sicer so se gostje v prvem polčasu predstavili v zelo podjetni luči, saj so v okvir vrat Manuela Neuerja sprožili kar štirikrat (Bayern na drugi strani 'le' dvakrat). V drugem polčasu pa so Bavarci stvari le postavili na pravo mesto. Za popoln preobrat sta poskrbela Kingsley Coman in Jamal Musiala.