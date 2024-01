Bavarci upravičil vlogo favorita, tekmo zaznamoval spomin na Beckenbauerja

Nogometaši v Nemčiji so začeli 17. krog Bundeslige. V Münchnu sta se v čustveni tekmi, ki so jo pri Bayernu posvetili nedavno preminuli legendi nemškega nogometa Franzu Beckenbauerju, pomerila domači Bayern in Hoffenheim. Aktualni prvaki so zmagali s 3:0 in začasno zmanjšali zaostanek za vodilnim Bayerjem na točko.

Današnja tekma je bila prva za bavarskega velikana po smrti klubske legende v nedeljo. Igralci so nastopili v posebnih spominskih dresih z napisom Danke Franz (Hvala, Franz), nosili so žalne trakove, pred tekmo so se Beckenbauerja spomnili z minuto molka. Med ogrevanjem so vsi nogometaši Bayerna nosili drese s Kaiserjevo številko pet. Iz kluba so sporočili, da bodo vse te posebne drese in druge dele opreme ponudili na dobrodelni dražbi, izkupiček bo namenjen fundaciji Franza Beckenbauerja.

Z minuto molka se bodo začele tudi preostale tekme tega kroga, prav tako bodo igralci vseh klubov nosili žalne trakove.