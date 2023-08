Olmo s klasičnim hat-trickom močno ranil bavarski ponos

Nogometaši Leipziga so v nemškem superpokalu s 3:0 ugnali Bayern München na njegovi Allianz Areni in osvojili prvo tovrstno lovoriko, Bavarci pa so ostali pri desetih. Vse tri gole je dosegel španski reprezentant Dani Olmo.

V začetni postavi Leipziga ni bilo zdajšnjega slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška, nekdanji Kevin Kampl pa se je poškodoval na ogrevanju. Tudi angleškega nogometnega reprezentanta Harryja Kana, ki je nedavno prestopil iz angleškega Tottenhama za rekordno vsoto v zgodovini bavarskega kluba, ni bilo v prvi enajsterici. Kane je tekmo začel na klopi Bayerna in je v igro je vstopil v 64. minuti, ko je na zelenico na drugi strani prišel tudi Šeško. Le tri minute pozneje je maroški reprezentant Nousair Mazraoui igral z roko, enajstmetrovko je minuto pozneje izvajal Dani Olmo in dosegel še svoj tretji zadetek na tekmi za 3:0. Gostje so izjemno začeli, že v drugi minuti je bil uspešen Olmo, nato pa je v 44. minuti povišal prednost gostov na 2:0. Šeško je imel v 70. minuti lepo priložnost, da bi dosegel prvi gol na uradni tekmi za nov klub, a je uspešno posredovala domača obramba, v 88. pa je po njegovem protinapadu posredoval domači vratar. Le minuto pozneje je streljal z roba kazenskega prostora mimo leve vratnice. icon-link Bayern München vs Leipzig FOTO: Sofascore.com Bayern je tako ostal pri rekordnih desetih superpokalih, uspešen je bil v letih 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017 in 2018 ter nato trikrat zaporedoma leta 2020, 2021 in lani. Borussia Dortmund jih ima na drugem mestu šest, Leipzig pa je po lanskem porazu v drugem nastopu osvojil svojo prvo superpokalno lovoriko in tretjo skupaj po dveh osvojenih nemških pokalih v prejšnjih dveh sezonah. Izid, nemški superpokal:

Bayern München - Leipzig 0:3 (0:2)

Olmo 2., 44., 67./11m