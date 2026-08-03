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Nogomet

Bayern München si še vedno želi Šeška

Munchen, 03. 08. 2026 11.32 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
H.B.
Benjamin Šeško

Čeprav Harry Kane ostaja prvi napadalec Bayern Münchna, ni izključena možnost, da bi klub v prihodnosti pripeljal napadalca Manchester Uniteda Benjamina Šeška. Čeprav je nemški klub svoj napad že okrepil s podpisom Ismaela Saibarija in se ne pričakuje, da bi v prestopnem roku iskali še enega napadalca, Šeško trdno ostaja na ožjem seznamu kluba.

Christian Falk, ki velja za enega najbolje obveščenih novinarjev v Nemčiji, pravi, da bi lahko nemški klub Bayern München združil moči Benjamina Šeška z zvezdnikom Harryjem Kanom. Slednji naj bi v prihodnjih mesecih podpisal novo pogodbo z bavarskim velikanom, trener Vincent Kompany pa želi imeti v enajsterici dvojec ubijalskih napadalcev.

Harry Kane in Benjamin Šeško bi lahko bila soigralca.
Harry Kane in Benjamin Šeško bi lahko bila soigralca.
FOTO: Profimedia

Kane se vse pogosteje umika v globlje položaje, da bi kreativno vplival na potek tekem in prispeval z goli. Obstaja prepričanje, da bi lahko sčasoma igral v bolj umaknjeni vlogi, kar bi omogočilo, da bi napad vodil naravni centralni napadalec.

Slovenski reprezentant se je sicer minulo poletje za 85 milijonov evrov iz Leipziga preselil k Manchester Unitedu. Po prvi sezoni pa je z mislimi brez dvoma pri rdečih vragih. V pretekli sezoni je v Premier ligi za Manchester United dosegel 12 golov in se pod vodstvom Michaela Carricka uveljavil kot zanesljiv strelec.

Benjamin Šeško se je uveljavil kot zanesljiv strelec.
Benjamin Šeško se je uveljavil kot zanesljiv strelec.
FOTO: AP

"Slovenski nogometaš je še vedno na seznamu in je igralec, ki je za Bayern München zelo zanimiv. Morda bi se lahko vrnili k tej ideji, če bi imel težave pri uveljavljanju v Premier League. Načrt za prihodnost pa je vseeno, da se pridobi še en napadalec, ki bo lahko naslednik Harryja Kana, hkrati pa bo sposoben igrati tudi v sistemu z dvema napadalcema. To je ena od ključnih idej Vincenta Kompanyja," je povedal Christian Falk.

Bayern Munchen Benjamin Šeško Harry Kane

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prepih
03. 08. 2026 12.01
Zanimivo bo brati komentarje tistih kateri so lani navijali za odhod k Newcastlu letos je kar vrsta na izhodnih vratih.
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