Bayern München si še vedno želi Šeška

Christian Falk , ki velja za enega najbolje obveščenih novinarjev v Nemčiji, pravi, da bi lahko nemški klub Bayern München združil moči Benjamina Šeška z zvezdnikom Harryjem Kanom . Slednji naj bi v prihodnjih mesecih podpisal novo pogodbo z bavarskim velikanom, trener Vincent Kompany pa želi imeti v enajsterici dvojec ubijalskih napadalcev.

Kane se vse pogosteje umika v globlje položaje, da bi kreativno vplival na potek tekem in prispeval z goli. Obstaja prepričanje, da bi lahko sčasoma igral v bolj umaknjeni vlogi, kar bi omogočilo, da bi napad vodil naravni centralni napadalec.

Slovenski reprezentant se je sicer minulo poletje za 85 milijonov evrov iz Leipziga preselil k Manchester Unitedu. Po prvi sezoni pa je z mislimi brez dvoma pri rdečih vragih. V pretekli sezoni je v Premier ligi za Manchester United dosegel 12 golov in se pod vodstvom Michaela Carricka uveljavil kot zanesljiv strelec.