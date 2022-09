Bayern vse dvome o zmagi razblinil že v prvem polčasu

Nogometaši iz bavarske prestolnice so po slabšem uvodnem delu sezone, po treh zaporednih neodločenih izidih in porazu, na komaj petem mestu prvenstvene lestvice. Na drugi strani je nekdanji standardni član nogometne Lige prvakov Bayer iz Leverkusna po osmih doigranih tekmah šele na petnajstem mestu, tako da se je na Allianz Areni odvil dvoboj dveh neprijetnih presenečenj dosedanjega dela Bundeslige. Nogometaši Bayerna so v sedmem krogu nemškega prvenstva, zadnjem pred reprezentančnim odmorom, v bavarskem dvoboju izgubili v Augsburgu z 0:1. Slovita zasedbe iz Münchna na zadnjih štirih tekmah ni dosegla zmage v Bundesligi, pred porazom je trikrat remizirala proti Stuttgartu, berlinskemu Unionu in Borussii iz Mönchengladbacha.

Da je reprezentančni premor serijskim prvakom iz bavarske prestolnice dobro del so pokazale že uvodne minute, ko so gostitelji tekmece iz Leverkusna zbili pred vrata in že uvodni nalet Bavarcev je prinesel rezultat. Z desne strani je podal Jamal Musiala v kazenskem prostoru pa je bil prvi pri žogi Leroy Sane. Pisala se je tretja minuta dvoboja in Bayern je že vodil. Tudi po zadetku se je nadaljevala ofenziva gostiteljev, Bayer pa je zadihal šele sredi prvega polčasa, ko je končno pogosteje prihajal na polovico gostiteljev. Še prej so Bavarci zadeli še drugič, po hitrem protinapadu je v polno meril 19-letni Musiala, ki je tako asistenci dodal še gol in gostitelji so že po osemnajstih minutah tehtnico krepko nagnili na svojo stran (2:0). In ko je še pred koncem prvega dela z roba kazenskega prostora natančno meril Sadio Mane in je na semaforju kazalo že 3:0 za bavarski ponos, je bilo jasno, da vse tri točke ostajajo doma. V nadaljevanju so imeli gostje, ob pričakovanem padcu koncentracije Bavarcev po visokem vodstvu, precej več od igre min tudi nekaj zelo lepih priložnosti, da dosežejo vsaj častni zadetek. Ni jim uspelo in domači vratar Manuel Neuer, ki je v drugem polčasu nekajkrat bravurozno posredoval, je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, Bayern pa je prišel do gladke zmage. za nameček so domači tik rped koncem zadeli še četrtič na tekmi. V polno je zadel Thomas Müller (4:0).

Izid, nemška liga, 8. krog:

Bayern München - Bayer Leverkusen 4:0 (3:0)

Sane 3., Musiala 18., Mane 39., Müller 85.