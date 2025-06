Bayern na krilih učinkovitega Kana izločil brazilski Flamengo

Bayern se bo v soboto ob 18. uri po slovenskem času v Atlanti pomeril s PSG za mesto med najboljšimi štirimi. "To bo še ena zahtevna tekma, Parižani imajo za sabo sijajno sezono. Igrali smo že proti njim in slavili v ligaškem delu Lige prvakov. Moramo prikazati podobno energijo. Lahko jih premagamo, če igramo na pravi ravni," je prepričan angleški napadalec Bayerna.

Drevi bo v Charlottu dvoboj osmine finala med Interjem in Fluminensejem, v noči na torek pa se bosta pomerila Manchester City in Al Hilal. Dan kasneje sledita še obračuna Real Madrid - Juventus in Borussia Dortmund - Monterrey. Ob obračunu PSG - Bayern je znan še en četrtfinalni par, to je Palmeiras - Chelsea. Tudi ta bo na sporedu v soboto (3.00).