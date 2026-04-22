Nogomet

Bayern nadaljuje dominantno sezono na domačih tleh s finalom pokala

Leverkusen, 22. 04. 2026 22.57 pred 6 dnevi 1 min branja 1

M.D.
Slavje Bayernovih nogometaše ob uvrstitvi v finale nemškega pokala

Bayern München je minuli konec tedna predčasno potrdil nov naslov nemškega prvaka, v sredo pa je z zmago (2:0) proti Bayerju iz Leverkusna napredoval v finale pokalnega tekmovanja. Tam se bo soočil s Freiburgom ali Stuttgartom, ki bosta drugi polfinalni obračun odigrala v četrtek.

Bayern se na polfinalni obračun Lige prvakov s PSG-jem prihodnji teden pripravlja v svojem slogu - z zmagami na domačih tleh. Tokratne žrtve so bili nogometaši Bayerja iz Leverkusna. Za goste je prvi zadetek na tekmi zabil kdo drug kot letos izjemni Harry Kane. Anglež je vodilni zadetek zabil v 22. minuti.

FOTO: Profimedia

Bavarci so zmago potrdili šele v izdihljajih tekme, ko je v tretji inuti sodniškega dodatka zabil Luis Diaz. Münchenčane v soboto čaka obračun z Mainzem, Nato v torek sledi težko pričakovani obračun s PSG-jem v polfinalu Lige prvakov.

bayern München pokal bayer levekusen
KOMENTARJI1

RUBEŽ
23. 04. 2026 09.50
Lepo še eno finale in korak bližje drugemu pokalu. Korak po korak, upam, do treh lovorik.
bibaleze
