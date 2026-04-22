Bayern nadaljuje dominantno sezono na domačih tleh s finalom pokala

Bayern se na polfinalni obračun Lige prvakov s PSG-jem prihodnji teden pripravlja v svojem slogu - z zmagami na domačih tleh. Tokratne žrtve so bili nogometaši Bayerja iz Leverkusna. Za goste je prvi zadetek na tekmi zabil kdo drug kot letos izjemni Harry Kane. Anglež je vodilni zadetek zabil v 22. minuti.
Bavarci so zmago potrdili šele v izdihljajih tekme, ko je v tretji inuti sodniškega dodatka zabil Luis Diaz. Münchenčane v soboto čaka obračun z Mainzem, Nato v torek sledi težko pričakovani obračun s PSG-jem v polfinalu Lige prvakov.
