Bayern nadaljuje šampionsko, tokrat padel berlinski Union

Vodilni Bayern je torej brez večjih težav prišel do svoje 18. prvenstvene zmage v sezoni, potem ko je na gostovanju v Berlinu po ne preveč prepričljivi igri slavil z 2:0.



Berlinski Union se je vse do 40. minute enakovredno kosal z bavarskim gigantom, ko je v domačem kazenskem prostoru branilec Uniona Neven Subotić s prekrškom zaustavil Leona Goretzko za gostujočo enajstmetrovko, ki jo je v začetno vodstvo z 0:1 spremenil Robert Lewandowski. To je bil že 26. zadetek za izjemnega Poljaka v tej sezoni.



Zmago Bavarcev je deset minut pred koncem srečanja po zadetku z glavo potrdil francoski reprezentant Benjamin Pavard, ki mu je iz kota podal Joshua Kimmich.

Na prvenstveni razpredelnici ima vodilni Bayern (58 točk) zdaj štiri točke naskoka pred drugouvrščeno dortmundsko Borussijo (54), tretjeuvrščena Borussija iz Mönchengladbacha jih ima še dve manj. RB Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pa na četrtem mestu za Münchenčani zaostaja za 7 točk.