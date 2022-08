Bayern že za uvod zastrašil tekmece v bundesligi

Bayern, ki je eno lovoriko, superpokal, v novi sezoni že dobil, je pravzaprav vse opravil v prvem polčasu, dobil ga je s 5:0. Domači, ki jih kot zmagovalce evropske lige v sredo čaka evropski superpokal z madridskim Realom, pa so bili nemočni, enkrat so zadeli le okvir vrat. Za Bayern pa so bili uspešni Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, glavna poletna okrepitev Sadio Mane, Jamal Musiala in Serge Gnabry, ki so že do 43. minute odločili tekmo.