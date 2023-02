Bayern ničesar ne prepušča naključju in je znova vodilni na lestvici

Bayern je v tem koledarskem letu tekmecem s tremi zaporednimi neodločenimi izid 1:1 ponudil priložnost, da se približajo. A vzpon forme je napovedala že pokalna tekma proti Mainzu sredi tedna (4:0), danes pa so imeli v uvodnem delu Bavarci vse pod nadzorom. V le desetih minutah (od 9. do 19.) so z dvema zadetkoma Kingsleyja Comana in enim Thomasa Müllerja vodili s 3:0.