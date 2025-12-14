Bayern oblegal vrata Mainza, a na koncu le remiziral

Bayernu tokrat nekdanji zvezdnik Thomas Müller kot častni gost na tribunah ni prinesel sreče. Šele pozni gol Harryja Kana iz enajstmetrovke je preprečil, da bi nemški rekordni prvaki doživeli prvi poraz v Bundesligi to sezono. Novi trener Mainza Urs Fischer, ki je na trenersko klop sedel ta mesec, je bil namreč s svojimi varovanci na poti do odmevne zmage.

Potem ko je Lennart Karl v 29. minuti popeljal Bavarce v vodstvo, so zelo učinkoviti gostje presenetljivo obrnili tekmo z goloma Kacperja Potulskega in Jae-Sung Leeja. Kljub remiju je bil Fischer lahko zadovoljen s svojimi varovanci.

Potem ko najbližja zasledovalca Bavarcev Leipzig (1:3 proti Union Berlinu) in Dortmund (1:1 proti Freiburgu) nista zmagala v 14. krogu, je razmerje moči v nemškem prvenstvu ostalo nespremenjeno.

Drugouvrščeni Leipzig je že v petek brez Slovenca Kevina Kampla izgubil proti Union Berlinu, tretjeuvrščena Borussia Dortmund, ki je imela enako število točk kot Leipzig, pa je danes remizirala z 1:1 na gostovanju pri Freiburgu.

Ramy Bensebaini je goste popeljal v vodstvo v 31. minuti, a je Lucas Höler izenačil v 75. minuti proti ekipi Dortmunda, ki je imela po izključitvi Joba Bellinghama (53. minuta) le še 10 igralcev.