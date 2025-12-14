Svetli način
Nogomet

Bayern oblegal vrata Mainza, a na koncu le remiziral

München, 14. 12. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
1

Nogometaši vodilnega kluba nemškega prvenstva Bayerna iz Münchna so se na domači tekmi za las izognili porazu proti zadnjeuvrščenemu Mainzu. Po zadetku Harryja Kana iz enajstmetrovke v 87. minuti so izvlekli remi (2:2).

Harry Kane
Harry Kane FOTO: AP

Bayernu tokrat nekdanji zvezdnik Thomas Müller kot častni gost na tribunah ni prinesel sreče. Šele pozni gol Harryja Kana iz enajstmetrovke je preprečil, da bi nemški rekordni prvaki doživeli prvi poraz v Bundesligi to sezono. Novi trener Mainza Urs Fischer, ki je na trenersko klop sedel ta mesec, je bil namreč s svojimi varovanci na poti do odmevne zmage.

Potem ko je Lennart Karl v 29. minuti popeljal Bavarce v vodstvo, so zelo učinkoviti gostje presenetljivo obrnili tekmo z goloma Kacperja Potulskega in Jae-Sung Leeja. Kljub remiju je bil Fischer lahko zadovoljen s svojimi varovanci.

Potem ko najbližja zasledovalca Bavarcev Leipzig (1:3 proti Union Berlinu) in Dortmund (1:1 proti Freiburgu) nista zmagala v 14. krogu, je razmerje moči v nemškem prvenstvu ostalo nespremenjeno.

Drugouvrščeni Leipzig je že v petek brez Slovenca Kevina Kampla izgubil proti Union Berlinu, tretjeuvrščena Borussia Dortmund, ki je imela enako število točk kot Leipzig, pa je danes remizirala z 1:1 na gostovanju pri Freiburgu.

Ramy Bensebaini je goste popeljal v vodstvo v 31. minuti, a je Lucas Höler izenačil v 75. minuti proti ekipi Dortmunda, ki je imela po izključitvi Joba Bellinghama (53. minuta) le še 10 igralcev.

Izidi, 14. krog nemške Bundeslige:

Union Berlin - Leipzig 3:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 1:3 (1:3)

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:0 (0:0)

Hoffenheim - Hamburg 4:1 (2:0)

St. Pauli - Heidenheim 2:1 (1:0)

Bayer Leverkusen - Köln 2:0 (0:0)

Freiburg - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

Bayern München - Mainz 2:2 (1:1)

Werder Bremen - Stuttgart -:- (-:-)

nogomet bundesliga bayern
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
14. 12. 2025 20.44
Nič hudega, tudi to je del športa. Hrabro naprej do naslovov. Mislim da jih bo to sezono kar nekaj.
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
