Bayern odgovoril na gol Freiburga in se utrdil na prvem mestu

Nogometaši Bayerna so se z zmago še utrdili na vrhu nemške Bundeslige in tako izkoristili manjši spodrsljaj Leipziga, ki je v soboto 'le' remiziral na sicer izjemno zahtevnem gostovanju v Wolfsburgu. Bavarci, ki so se jim sicer gostje iz Freiburga dobro upirali, so vpisali še 36. točko sezone in imajo zdaj štiri točke naskoka pred Leipzigom. Za Freiburg se je uspešna serija danes zaključila – pred porazom so namreč zabeležili kar pet ligaških zmag, nazadnje pa so izgubili 22. novembra na tekmi z Mainzem. Robert Lewandowski potrjuje, da je tudi v tej sezoni pravcati stroj za zadetke, zanj je tokrat to bil še 21. ligaški gol sezone, pri tem pa velja izpostaviti, da je zadel že na šesti zaporedni tekmi. Poljak je domačo zasedbo na areni Allianz povedel v vodstvo že v sedmi minuti tekme, ko mu je podal Thomas Müller. Nato je sledilo izenačenje gostov v 62. minuti – pod zadetek se je podpisal Nils Petersen. Končni izid je slabih 15 minut pozneje postavil Müller, ki se je tako danes izkazal z zadetkom in podajo.

Izid:

Bayern- Freiburg 2:1 (1:0)

Lewandowski 7., Müller 75.; Petersen 62.