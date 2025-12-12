Bayern odkupil novo domovanje za svojo žensko ekipo

Posel bodo pri notarju zaključili naslednji teden, nato pa se bosta kluba odzvala v uradni izjavi za javnost. Bayern bo lastnik od 1. januarja naprej, poroča Bild.
Bayernove ženske so do zdaj večino tekem igrale na klubskem kampusu. Ta je s kapaciteto 2500 gledalcev premajhen, njihova Allianz Arena, ki ima 75.000 sedežev, pa je prevelika.
Stadion v Unterhachingu sicer uporablja istoimenski tretjeligaški klub Unterhaching, ki je nekoč igral v prvi ligi in katerega dres so nosili tudi Slovenci Džoni Novak, Goran Šukalo, Ermin Hasić in Rajko Tavčar. Klub bo lahko svoje tekme in treninge še naprej opravljal na njem. Bayern in Unterhaching imata tudi strateško partnerstvo v mladinskem sektorju.
