Nogomet

Bayern odkupil novo domovanje za svojo žensko ekipo

München, 12. 12. 2025 18.31 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Občinski svet Unterhachinga, mesteca blizu Münchna, je prižgal zeleno luč za prodajo svojega stadiona Sportpark Unterhaching s 15.000 sedeži bavarskemu velikanu Bayernu za osem milijonov evrov. Bayern bo objekt kupil za svojo žensko ekipo, ki je tako kot moška aktualni prvak Nemčije.

Ženska ekipa Bayerna
Ženska ekipa Bayerna FOTO: AP

Posel bodo pri notarju zaključili naslednji teden, nato pa se bosta kluba odzvala v uradni izjavi za javnost. Bayern bo lastnik od 1. januarja naprej, poroča Bild.

Bayernove ženske so do zdaj večino tekem igrale na klubskem kampusu. Ta je s kapaciteto 2500 gledalcev premajhen, njihova Allianz Arena, ki ima 75.000 sedežev, pa je prevelika.

Stadion v Unterhachingu
Stadion v Unterhachingu FOTO: X

Stadion v Unterhachingu sicer uporablja istoimenski tretjeligaški klub Unterhaching, ki je nekoč igral v prvi ligi in katerega dres so nosili tudi Slovenci Džoni Novak, Goran Šukalo, Ermin Hasić in Rajko Tavčar. Klub bo lahko svoje tekme in treninge še naprej opravljal na njem. Bayern in Unterhaching imata tudi strateško partnerstvo v mladinskem sektorju.

bayern stadion ženska ekipa Unterhaching
