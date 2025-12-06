Svetli način
Nogomet

Bayern odpihnil Stuttgart

Stuttgart, 06. 12. 2025 18.06

STA , S.V.
Nogometaši Bayerna so v tekmi 13. kroga nemške lige v gosteh tudi s tremi goli Harryja Kana premagali Stuttgart s 5:0 in imajo na vrhu lestvice začasno že 11 točk prednosti. Manj uspešen je bil Bayer Leverkusen, ki je z 0:2 izgubil v Augsburgu.

Obračun med Stuttgartom in Bayernom v Nemčiji imenujejo derbi juga, toda danes je takšno ime upravičil le v prvem delu. Goste je v vodstvo popeljal Konrad Laimer, po uri tekme pa so Bavarci prestavili na višjo raven.

Na sceno je stopil Harry Kane, ki je dosegel hat-trick z goli v 66., 82. in 88. minuti, vmes je bil uspešen še Josip Stanišić. Domači so zadnjih 10 minut igrali z 10, zaradi igranja z roko je rdeči karton dobil Lorenz Assignon.

Harry Kane
Harry Kane FOTO: AP

Prvak izpred dveh sezon Bayer Leverkusen se je nepričakovano spotaknil na manjši bavarski oviri. Augsburg je doma zmagal z 2:0, Wolfsburg pa je s 3:1 premagal Union Berlin, kar je bila prva zmaga za začasnega trenerja Daniela Bauerja.

St. Pauli je bil na pragu desetega poraza v nizu, a se je proti Kölnu rešil z izenačujočim zadetkom v sodnikovem dodatku. Pomembno zmago v boju za obstanek pa je dosegel Heidenheim, ki je z 2:1 ugnal Freiburg.

nogomet bundesliga bayern
