Bayern odpihnil Stuttgart

Obračun med Stuttgartom in Bayernom v Nemčiji imenujejo derbi juga, toda danes je takšno ime upravičil le v prvem delu. Goste je v vodstvo popeljal Konrad Laimer, po uri tekme pa so Bavarci prestavili na višjo raven.
Na sceno je stopil Harry Kane, ki je dosegel hat-trick z goli v 66., 82. in 88. minuti, vmes je bil uspešen še Josip Stanišić. Domači so zadnjih 10 minut igrali z 10, zaradi igranja z roko je rdeči karton dobil Lorenz Assignon.
Prvak izpred dveh sezon Bayer Leverkusen se je nepričakovano spotaknil na manjši bavarski oviri. Augsburg je doma zmagal z 2:0, Wolfsburg pa je s 3:1 premagal Union Berlin, kar je bila prva zmaga za začasnega trenerja Daniela Bauerja.
St. Pauli je bil na pragu desetega poraza v nizu, a se je proti Kölnu rešil z izenačujočim zadetkom v sodnikovem dodatku. Pomembno zmago v boju za obstanek pa je dosegel Heidenheim, ki je z 2:1 ugnal Freiburg.
