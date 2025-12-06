Bayern odpihnil Stuttgart

Obračun med Stuttgartom in Bayernom v Nemčiji imenujejo derbi juga, toda danes je takšno ime upravičil le v prvem delu. Goste je v vodstvo popeljal Konrad Laimer, po uri tekme pa so Bavarci prestavili na višjo raven.

Na sceno je stopil Harry Kane, ki je dosegel hat-trick z goli v 66., 82. in 88. minuti, vmes je bil uspešen še Josip Stanišić. Domači so zadnjih 10 minut igrali z 10, zaradi igranja z roko je rdeči karton dobil Lorenz Assignon.