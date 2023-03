Bayern odpravil Augsburg, skromna točka Borussie D. v Gelsenkirchnu

Izbranci 35-letnega trenerja Juliana Nagelsmanna so vse dvome o zmagi v bavarskem obračunu razrešili v prvi polovici tekme. Bayern je kljub hitremu zaostanku - v tretji minuti je Augsburg v vodstvo popeljal Mergim Berisha - že v prvem polčasu dosegel kar štiri gole. Dvakrat je zadel Francoz Benjamin Pavard (19., 35.), po enkrat pa Portugalec Joao Cancelo (15.) in Leroy Sane (45.). V drugem polčasu so padli še trije goli. Za gostitelje je zadel Kanadčan Alphonso Davies (74.), za goste pa se je med strelce ponovno vpisal Berisha (60.) po 11-metrovki, v samih izdihljajih tekme pa še Francoz Irvin Cardona.

Nogometaši iz Leipziga so na svoji Red Bull Areni šele v drugem polčasu strli odpor tekmecev iz Mönchengladbacha. Za 13. zmago v tej sezoni so zadeli Timo Werner (57.), Šved Emil Forsberg (71.) in Hrvat Joško Gvardiol (80.). Domači trener Marco Rose je v končnici v igro poslal Kevina Kampla, ki je zamenjal Avstrijca Konrada Laimerja, njegovi varovanci pa so po nepopolnem krogu napredovali na tretje mesto na razpredelnici. V Frankfurtu sta se Eintracht in Stuttgart razšla z 1:1, identičen razplet je bil na tekmi v Berlinu med Hertho in Mainzem.

Borussia iz Dortmunda je v tem tednu prejela dve boleči zaušnici. Najprej je izpadla v osmini finala lige prvakov proti londonskemu Chelseaju, danes pa je v nekoč mogočnem porurskem dvoboju v Gelsenkirchnu osvojila le točko. Za rumeno-črne iz Dortmunda sta zadela Nico Schlotterbeck (38.) in Portugalec Raphael Guerreiro (60.), za modre iz Gelsenkirchna, ki so zadnje mesto na lestvici prepustili Hoffenheimu, pa Marius Bulter (50.) in Turek Kenan Karaman (79.).

Nemško prvenstvo, 24. krog, izidi sobotnih tekem:

Bayern München - Augsburg 5:3 (4:1)

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1:1 (0:0)

Hertha Berlin - Mainz 1:1 (1:0)

Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3:0 (0:0)

(Kevin Kampl je pri Leipzigu v igro vstopil v 87. minuti).

Schalke - Borussia Dortmund 2:2 (0:1)