Bayern zaposlenim pet let izdajal plače, nižje od minimalne

Kot poroča dpa, naj bi bavarski nogometni velikan v svoji mladinski akademiji kratkoročno zaposloval delavce, ki so med novembrom 2016 in novembrom 2021 prejemali 450 evrov na mesec. Slednji so delali precej več ur od dogovorjenega, klub pa ni izplačal minimalne plače. Posledično niso bili upoštevani predpisi o socialni varnosti.

Iz pisarn prvaka nemške Bundeslige so sporočili, da so v letu 2020 začeli delati spremembe v mladinski akademiji, s katerimi so se izognili izplačevanju prenizkih plač. Prav tako je do pomembnih sprememb prišlo julija 2021, ko so v mladinski akademiji nehali zaposlovati za krajši čas. "Nikoli ni bil namen Bayerna, da svojim zaposlenim zadrži upravičene plače," so sporočili iz kluba.