Bayern po hitrem postopku odpustil trenerja Nika Kovača

Bayern München je odpustil trenerja Nika Kovača, potem ko je hrvaški strateg in nekdanji vezist kluba z varovanci v soboto utrpel boleč poraz na ligaški tekmi s frankfurtskim Eintrachtom (5:1). Prav iz vrst "orlov" se je nekdanji kapetan hrvaške izbrane vrste preselil na Bavarsko, kjer je v svoji prvi sezoni osvojil dvojno nemško krono, a bil tudi takrat večkrat pod precejšnjim pritiskom zaradi domnevnih nesoglasij z varovanci in neprepričljivega začetka ligaške sezone.

Toda rdeči so po hitrem slovesu od Lige prvakov, kjer jih je v osmini finala s skupnim izidom 3:1 izločil kasnejši zmagovalec Liverpool, na domačem odru prestavili v višjo prestavo in v zadnjem krogu potrdili državni naslov, na olimpijskem stadionu v Kovačevem domačem Berlinu pa nato za pokalno lovoriko zanesljivo ugnali še RB Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla(3:0).

Rummenigge: Odkrit in resen pogovor

"Predstave naše ekipe v zadnjih tednih in rezultati so nam pokazali, da je bilo potrebno ukrepati. (Predsednik v odhajanju, op. a.) Uli Hoeness, (športni direktor, op. a.) Hasan Salihamidžić in jaz smo imeli v nedeljo odkrit in resen pogovor z Nikom na to temo, skupni rezultat tega pa je ta, da Niko ni več trener FC Bayerna," je v izjavi zapisal izvršni direktor Bavarcev Karl-Heinz Rummenigge.

"Vsi obžalujemo takšen razvoj dogodkov. Jaz bi se rad zahvalil Niku Kovaču v imenu FC Bayerna za njegovo delo, še posebej za osvojeno dvojno krono v minuli sezoni," je dodal Rummenigge, ki je s sodelavci za trenerja članskega moštva začasno imenoval pomočnika Hansa Flicka.

Med možnimi kandidati za novega trenerja najtrofejnejšega nemškega nogometnega moštva se že nekaj časa pojavlja Portugalec Jose Mourinho, ki vse od decembrskega slovesa od Manchester Uniteda čaka na kakšno ponudbo, ki bi ustrezala njegovim ambicijam in imenu. Prost je po letošnjem slovesu od Juventusa seveda tudi Italijan Massimiliano Allegri, medtem ko je Mourinho pred časom sicer že dejal, da se uči nemško ...