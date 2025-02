Bayern po novi zmagi še korak dlje od zasledovalcev

Bavarci v prvem polčasu niso delovali najbolj zbrano pred nasprotnikovim kazenskim prostorom. Četudi so dominirali na igrišču, so bili premalo natančni in prvi polčas je minil brez zadetkov.

V drugem delu igra pa je prevlada domačih vendarle prišla do izraza. Anthony Jung je z igro z roko v kazenskem prostoru v 54. minuti zakuhal enajstmetrovko za Bayern in Harry Kane jo je tudi zanesljivo izvedel. To je bil Kanov 20. zadetek v sezoni, s čimer je osmič v karieri dosegel to mejo v ligaških tekmovanjih.

Bremen se je večino drugega polčasa zgolj branil, domači pa so imeli vse vajeti v svojih rokah. S šestim golom v sezoni je dvoboj v 82. minuti odločil rezervist Leroy Sane, ki je vsega minuto pred tem stopil na zelenico. Bavarci so za nameček tik pred iztekom obračuna dobili še drugo najstrožjo kazen, ki jo je znova izkoristil Kane. Anglež je z bele pike nezgrešljiv že zadnjih 29 poskusov.