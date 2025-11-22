Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Bayern po preobratu do visoke zmage, Borussia in Stuttgart neodločeno

München, 22. 11. 2025 18.07 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Vodilni klub nemške nogometne lige Bayern je v 11. krogu po preobratu dosegel visoko zmago proti Freiburgu (6:2). Borussia Dortmund in Stuttgart sta igrala neodločeno 3:3, Bayer Leverkusen je s 3:1 premagal Wolfsburg.

Bayern München je znova nazaj na zmagovitih tirnicah.
Bayern München je znova nazaj na zmagovitih tirnicah. FOTO: AP

Bayern, ki je pred reprezentančnim premorom končal niz zmag v Berlinu, še vedno pa ostal neporažen, je slabo začel dvoboj. Freiburg je z odločnim začetkom in goloma Johana Manzambija in Yuita Suzukija v 17. minuti že vodil z 2:0.

A ko je bavarski stroj stekel, ga gostje niso mogli ustaviti. Začel je mladi adut Lennart Karl, v sodnikovem dodatku prvega dela izenačil Michael Olise, v drugem delu pa so se domači povsem sprostili in z zadetki Nicolasa Jacksona, Harryja Kana in Dayota Upamecana ter še enim Olisa postavili končnih 6:2.

Dortmund je bil blizu polnega izkupička s Stuttgartom, a je imel na drugi strani razpoloženega Deniza Undava, ki je dosegel vse tri gole svoje ekipe, zadnjega v sodnikovem dodatku.

Domači so sicer po golih Emreja Cana in Maximiliana Beierja vodili z 2:0, po prvih golih Undava je bilo v 71. minuti že 2:2, Karim Adeyemi pa je v 89. minuti zadel za novo vodstvo, ki pa ga Porurci niso znali zadržati do konca.

Bolj uspešen je bil Leverkusen, ki je v gosteh premagal Wolfsburg s 3:1, vse tri gole je dosegel do 33. minute, domači so v drugem delu le ublažili poraz.

Bayern ima zdaj 31 točk, Bayer je skočil na drugo mesto s 23, sledijo tri ekipe s po 22 - Borussia Dortmund, Leipzig s tekmo manj in Stuttgart.

Danes zvečer bo še tekma Köln - Frankfurt. Leipzig, pri katerem nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl na zadnjih tekmah zaradi osebnih razlogov ni igral, bo v nedeljo gostil Werder.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogokmet bundesliga bayern borussia
Naslednji članek

Chelsea z zmagovito popotnico na derbi z Barcelono, nov poraz Liverpoola

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363