Bayern po preobratu do visoke zmage, Borussia in Stuttgart neodločeno

Bayern, ki je pred reprezentančnim premorom končal niz zmag v Berlinu, še vedno pa ostal neporažen, je slabo začel dvoboj. Freiburg je z odločnim začetkom in goloma Johana Manzambija in Yuita Suzukija v 17. minuti že vodil z 2:0.

A ko je bavarski stroj stekel, ga gostje niso mogli ustaviti. Začel je mladi adut Lennart Karl, v sodnikovem dodatku prvega dela izenačil Michael Olise, v drugem delu pa so se domači povsem sprostili in z zadetki Nicolasa Jacksona, Harryja Kana in Dayota Upamecana ter še enim Olisa postavili končnih 6:2.

Dortmund je bil blizu polnega izkupička s Stuttgartom, a je imel na drugi strani razpoloženega Deniza Undava, ki je dosegel vse tri gole svoje ekipe, zadnjega v sodnikovem dodatku.

Domači so sicer po golih Emreja Cana in Maximiliana Beierja vodili z 2:0, po prvih golih Undava je bilo v 71. minuti že 2:2, Karim Adeyemi pa je v 89. minuti zadel za novo vodstvo, ki pa ga Porurci niso znali zadržati do konca.

Bolj uspešen je bil Leverkusen, ki je v gosteh premagal Wolfsburg s 3:1, vse tri gole je dosegel do 33. minute, domači so v drugem delu le ublažili poraz.

Bayern ima zdaj 31 točk, Bayer je skočil na drugo mesto s 23, sledijo tri ekipe s po 22 - Borussia Dortmund, Leipzig s tekmo manj in Stuttgart.

Danes zvečer bo še tekma Köln - Frankfurt. Leipzig, pri katerem nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl na zadnjih tekmah zaradi osebnih razlogov ni igral, bo v nedeljo gostil Werder.