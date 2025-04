Bayern po preobratu do zmage, a izgubil pomembnega igralca

Bayern je gostoval pri Augsburgu, ki je imel najdaljši niz neporaženosti v ligi - 11 tekem. Augsburg, ki je zadnje dobre pol ure igral z igralcem manj, je povedel v 30. minuti, a je v 12 minut kasneje izid poravnal Jamal Musiala.

Toda nemški reprezentant je moral v 54. minuti iz igre zaradi poškodbe mišice, kar ga spravlja pod vprašaj za prvo četrtfinalno tekmo Lige prvakov proti milanskemu Interju. Njegovi soigralci so kljub temu v Augsburgu opravili delo po pričakovanjih, Harry Kane je namreč v 60. minuti dosegel zmagoviti gol in svojega 23. v sezoni. Domači so si ob koncu zabili še avtogol.

V soboto bo Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki se je vrnil po zdravstvenih težavah, gostil Hoffenheim, Hoelstein Kiel Davida Zeca pa bo gostoval pri Mainzu.