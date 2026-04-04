Bayern po preobratu v sodnikovem dodatku do zmage

V prvem polčasu zadetkov nismo videli, tik po začetku drugega pa so domači prek Johana Manzambija presenetljivo povedli. Trener serijskih nemških prvakov je v naslednjih 20 minutah na zelenico poslal štiri prvokategornike, domači pa so odgovorili z novim zadetkom, pod katerega se je podpisal Lucas Holer.

20-letni Tom Bischof je v 81. minuti znižal zaostanek, v 92. pa poravnal izid. Tekmo je v 99. minuti odločil 18-letni Lennart Karl, ki je zabil že 100. zadetek Bayerna v letošnji sezoni Bundeslige. Večino teh, kar 31, je dosegel Harry Kane, ki je tokratni obračun izpustil zaradi poškodbe gležnja.