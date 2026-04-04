Bayern po preobratu v sodnikovem dodatku do zmage

V prvem polčasu zadetkov nismo videli, tik po začetku drugega pa so domači prek Johana Manzambija presenetljivo povedli. Trener serijskih nemških prvakov je v naslednjih 20 minutah na zelenico poslal štiri prvokategornike, domači pa so odgovorili z novim zadetkom, pod katerega se je podpisal Lucas Holer.
20-letni Tom Bischof je v 81. minuti znižal zaostanek, v 92. pa poravnal izid. Tekmo je v 99. minuti odločil 18-letni Lennart Karl, ki je zabil že 100. zadetek Bayerna v letošnji sezoni Bundeslige. Večino teh, kar 31, je dosegel Harry Kane, ki je tokratni obračun izpustil zaradi poškodbe gležnja.
Težave naj ne bi bile resne, tako da bi moral biti angleški zvezdnik nared za torkovo tekmo četrtfinala Lige prvakov, ko Bayern gostuje pri Real Madridu. Tam bo seveda veliko odvisno od 32-letnika, ki je že leta med najboljšimi nogometaši na svetu.
Neverjetne številke beleži tudi v aktualni sezoni. Med nemško elito je na 26 tekmah sodeloval pri 36 zadetkih, v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju pa na devetih tekmah desetkrat stresel mrežo nasprotnika. Odkar se je leta 2023 iz Tottenhama v Bayern preselil, je na 136 tekmah dosegel 133 golov in prispeval 31 asistenc.
Bundesliga, 28. krog, izidi:
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6:3 (2:3)
Borussia Mönchengladbach - Heidenheim 2:2 (1:1)
Hamburger SV - Augsburg 1:1 (0:1)
Freiburg - Bayern München 2:3 (0:0)
Hoffenheim - Mainz 1:2 (1:1)
Werder Bremen - Leipzig 1:2 (0:1)
Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
