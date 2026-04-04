Nogomet

Bayern po preobratu v sodnikovem dodatku do zmage

Freiburg, 04. 04. 2026 18.00 pred 24 dnevi 2 min branja 1

A.M.
Freiburg - Bayern München

Bayern München je v 28. krogu Bundeslige v gosteh pri Freiburgu slavil z 2:3. Zadetka za preobrat in zmago so Bavarci zabili v izdihljajih obračuna. Pozornost bodo zdaj preusmerili na Ligo prvakov, kjer jih v torek čaka gostovanje pri Real Madridu, ki je v španski ligi utrpel boleč poraz na gostovanju pri Mallorci.

V prvem polčasu zadetkov nismo videli, tik po začetku drugega pa so domači prek Johana Manzambija presenetljivo povedli. Trener serijskih nemških prvakov je v naslednjih 20 minutah na zelenico poslal štiri prvokategornike, domači pa so odgovorili z novim zadetkom, pod katerega se je podpisal Lucas Holer.

20-letni Tom Bischof je v 81. minuti znižal zaostanek, v 92. pa poravnal izid. Tekmo je v 99. minuti odločil 18-letni Lennart Karl, ki je zabil že 100. zadetek Bayerna v letošnji sezoni Bundeslige. Večino teh, kar 31, je dosegel Harry Kane, ki je tokratni obračun izpustil zaradi poškodbe gležnja.

Harry Kane
FOTO: AP

Težave naj ne bi bile resne, tako da bi moral biti angleški zvezdnik nared za torkovo tekmo četrtfinala Lige prvakov, ko Bayern gostuje pri Real Madridu. Tam bo seveda veliko odvisno od 32-letnika, ki je že leta med najboljšimi nogometaši na svetu.

Neverjetne številke beleži tudi v aktualni sezoni. Med nemško elito je na 26 tekmah sodeloval pri 36 zadetkih, v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju pa na devetih tekmah desetkrat stresel mrežo nasprotnika. Odkar se je leta 2023 iz Tottenhama v Bayern preselil, je na 136 tekmah dosegel 133 golov in prispeval 31 asistenc.

Bundesliga, 28. krog, izidi:

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 6:3 (2:3)

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim 2:2 (1:1)

Hamburger SV - Augsburg 1:1 (0:1)

Freiburg - Bayern München 2:3 (0:0)

Hoffenheim - Mainz 1:2 (1:1)

Werder Bremen - Leipzig 1:2 (0:1)

Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

0523
04. 04. 2026 19.13
Podaljšek do gola. Brez veze.
