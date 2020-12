Bayern po spletnih napadih na Daviesa in njegovo dekle nad rasiste

Ogorčene odzive so sprožili številni sovražni, rasistično obarvani komentarji, ki jih je par prejel na Instagramu po objavi skupne fotografije. Nekaj primerov komentarjev je objavila Huitema, članica ženske zasedbe kluba Paris Saint Germain in kanadska reprezentantka, na svojem profilu.

Nogometni svet v zadnjem času sicer redno pretresajo rasistični incidenti. Prejšnji teden je bila zaradi rasističnih opazk četrtega sodnika prekinjena tekma lige prvakov med moštvoma Paris Saint Germain in Istanbul Basaksehir. Ta se je nadaljevala naslednji dan po menjavi sodniške ekipe, evropska nogometna zveza (Uefa) pa dogodek preiskuje.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je zaradi pogostosti incidentov večkrat ostro nastopil do rasističnih izpadov. Poleti je nogometaše izrecno pozval, da se pridružijo protestom proti rasizmu in diskriminaciji in dejal, da nogometaši za klečanje, slogane, izjave in simbole na to temo ne bodo kaznovani.

Ob tem pa je pozval politike po Evropi, da opravijo svoje delo za zagotavljanje potrebnih družbenih sprememb, s katerimi bi se odpravila rasna in druga diskriminacija.