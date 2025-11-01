Bayern po učinkovitem prvem polčasu do zmage proti Bayerju

Bayern v domačem prvenstvu še naprej ostaja 100-odstoten, potem ko je že v prvem polčasu razrešil vse dvome o zmagovalcu.
Serge Gnabry je zadel v 25. minuti, šest minut kasneje pa je bil natančen še Nicolas Jackson. Tretji gol so si gosti pred odmorom zabili še sami po posredovanju Loica Badeja. V drugem delu Bayern ni za vsako ceno pritiskal, si priigral še nekaj lepih priložnosti, a je ostalo pri 3:0.
Na lestvici imajo zdaj Bavarci 27 točk, pet manj jih ima Leipzig, z 20 točkami pa sledi Borussia Dortmund, ki je že v petek v gosteh premagala Augsburg z 1:0.
Leipzig je v dvoboju proti četrtouvrščenemu Stuttgartu doma zmagal s 3:1. Gosti so si prvo gol zabili sami ob koncu prvega polčasa, ko je bil nespreten Julian Chabot. V drugem delu je Yan Diomande povišal prednost, znižal pa je sredi drugega polčasa Tiago Tomas.
Stuttgart pritiskal in skušal priti do izenačenja, domači pa so se uspešno branili in ob koncu igralnega časa postavili piko na i po golu Romula.
Nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla zaradi osebnih razlogov ni bilo v kadru Leipziga.
Na ostalih današnjih tekmah je šestouvrščeni Eintracht Frankfurt v gosteh le remiziral proti zdaj zadnjeuvrščenemu Heidenheimu (1:1). Z enakim izidom se je končala tudi tekma Mainza in Werderja iz Bremna, brez golov pa sta se razšla Union iz Berlina in Freiburg.
Do prve zmage v sezoni je prišla Borussia Mönchengladbach, ki je v gosteh s 4:0 premagala St. Pauli.
V nedeljo bosta še tekmi Köln - Hamburg in Wolfsburg - Hoffenheim.
* Izidi, 9. krog Bundeslige:
Augsburg - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)
Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
Mainz - Werder Bremen 1:1 (1:0)
Leipzig - Stuttgart 3:1 (1:0)
(Kevina Kampla zaradi osebnih razlogov ni bilo v kadru Leipziga)
St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 (0:2)
Union Berlin - Freiburg 0:0
Bayern München - Bayer Leverkusen 3:0 (3:0)
