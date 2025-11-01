Bayern po učinkovitem prvem polčasu do zmage proti Bayerju

Bayern v domačem prvenstvu še naprej ostaja 100-odstoten, potem ko je že v prvem polčasu razrešil vse dvome o zmagovalcu.

Serge Gnabry je zadel v 25. minuti, šest minut kasneje pa je bil natančen še Nicolas Jackson. Tretji gol so si gosti pred odmorom zabili še sami po posredovanju Loica Badeja. V drugem delu Bayern ni za vsako ceno pritiskal, si priigral še nekaj lepih priložnosti, a je ostalo pri 3:0.

Na lestvici imajo zdaj Bavarci 27 točk, pet manj jih ima Leipzig, z 20 točkami pa sledi Borussia Dortmund, ki je že v petek v gosteh premagala Augsburg z 1:0.