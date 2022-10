Bayern po visoki zmagi nad Mainzem znova na vrhu

Bavarskemu nogometnemu velikanu za razliko od evropske lige prvakov, kjer je po petih tekmah še brezmadežen in si je že zagotovil nastop v osmini finala, v domačem prvenstvu še ne gre vse po načrtih, kljub temu pa je na vrhu lestvice. V svojem dvanajstem obračunu je dosegel sedmo zmago, na svojem računu pa ima tudi štiri neodločene izide in poraz v lokalnem obračunu proti Augsburgu.

Izbranci 35-letnega stratega Juliana Nagelsmanna so temelje za zmago nad tekmeci iz Mainza postavili že v prvem polčasu, ko so zadeli Serge Gnabry (5.), Jamal Musiala (28.) in Senegalec Sadio Mane (43.), v drugem polčasu pa so delo dokončali Leon Goretzka (58.), Francoz Mathys Tel (79.) in Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting (86.). Za Mainz je prvi gol v izdihljajih prvega polčasa dosegel Švicar Silvan Widmer, drugega pa Danec Marcus Ingvartsen (82.).