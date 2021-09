Bayern pometel z Bochumom

Po tem, ko je berlinska Hertha v petek z nekaj sreče – gostujoči Greuther Fürth ji je pomagal z avtogolom – prišla do zmage z 2:1, je bil na današnjih popoldanskih dvobojih z naskokom najučinkovitejši Bayern. Proti povratnikom v prvo ligo so Bavarci spet zagnali stroj za gole, za goste pa je bilo upov konec že po pol ure igre, ob polčasu je bil izid 4:0. Zadeli so Leroy Sane, dvakrat Joshua Kimmich, Serge Gnabry in poljski zvezdnik Robert Lewandowski, Vasileios Lampropoulos pa je premagal svojega vratarja.

Lewandowski je danes zadel že na 15. zaporedni tekmi v Bundesligi, pred njim je to uspelo le nedavno preminulemu legendarnemu Gerdu Müllerju z zadetki na 16 tekmah v nizu v letih 1969 in 1970. Sicer pa je bil Poljak v vseh tekmovanjih uspešen že na 19. tekmi v nizu. Za piko na i je nato zadel še Eric Maxim Choupo-Moting, osmi Bayernov gol Thomasa Müllerja pa so zaradi prepovedanega položaja razveljavili.