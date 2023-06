Bayern poslal ponudbo za Kana, a jo je Tottenham gladko zavrnil

Harry Kane velja za enega najboljših napadalcev na svetu in hkrati verjetno za najboljšega nogometaša na svetu, ki še ni osvojil lovorike. Dolgoletnega člana angleškega prvoligaša Tottenhama zato predvsem otoški mediji že dalj časa povezujejo s prestopom v katerega izmed večjih klubov, kjer bi imel veliko večje možnosti, da se okiti vsaj s kakšno lovoriko.

Kapetan angleške reprezentance je bil v preteklosti že večkrat blizu prestopa v Manchester City, ki pa je lani naposled opustil lov za angleškim napadalcem in raje kupil visokoraslega Norvežana Erlinga Haalanda. A to še ne pomeni, da je 29-letni napadalec ostal brez snubcev. Čeprav naj bi se sprva zanj ogrela predvsem Manchester United in Real Madrid, je prvo uradno ponudbo zanj na naslov Tottenhama poslal Bayern München.

Serijski nemški prvak je po poročanju angleškega novinarja Davida Ornsteina Tottenhamu ponudil 70 milijonov evrov in morebitne dodatke. Vsota za enega najboljših napadalcev sicer ni visoka, a je ob tem pomembno omeniti, da Kanu pogodba s Tottenhamom poteče s koncem prihodnje sezone, kar bi lahko pomenilo, da bo severni del Londona zapustil brez odškodnine.