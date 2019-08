Bayern potrdil prihod Perišića, Rodrigo dogovorjen z Atleticom

Rodrigo Moreno bo kmalu postal novi napadalec madridskega Atletica, poroča španski športni dnevnik AS. Klub Jana Oblaka naj bi se z nekdanjim klubom Zlatka Zahovića, Valencio, dogovoril za 55 milijonov evrov odškodnine in pet milijonov v dodatkih, ker se je tudi španski reprezentančni napadalec že dogovoril vse potrebno z Madridčani, pa čakamo le še na uradno potrditev prestopa. Rodriga tudi ni bilo na zadnjem treningu, že kmalu naj bi se podal proti prestolnici, kjer ga čaka zdravniški pregled. Prihod 28-letnika brazilskih korenin, ki se je kalil tudi v mladinski šoli mestnega tekmeca Real Madrida, naj bi pomenil, da si bosta morala nove delodajalce poiskati Hrvat Nikola Kalinić in Argentinec Angel Correa.