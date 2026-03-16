Bayern pred tekmo Lige prvakov ostal brez vratarjev, bo mrežo čuval 16-letnik?

Nogometaši Bayerna bodo v sredo na domači Allianz Areni gostili Atalanto. Bavarci so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov Bergamasce ugnali s kar 6:1, zato so lahko pred povratno tekmo mirni, še največ skrbi pa jim povzročajo poškodbe, ki so prizadele njihove vratarje.

V začetku marca si je prvi vratar zasedbe iz Münchna Manuel Neuer natrgal mišico in se, kot kaže, na zelenico ne bo vrnil vsaj do reprezentančnega premora konec marca. 39-letnika je med vratnicama zamenjal Jonas Urbig, ki pa je prejšnji teden prav na tekmi proti Atalanti utrpel pretres možganov.

Na sobotni prvenstveni tekmi proti Bayerju iz Leverkusna se je nato poškodoval še Sven Ulreich, tudi on si je tako kot Neuer natrgal mišico in bo več tednov odsoten. Računati ne bodo mogli niti na svojo četrto izbiro, saj Leon Klanac še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice. Po najbolj optimističnih scenarijih bi lahko bil Urbig po poškodbi glave do srede na voljo, vendar je njegov nastop pod velikim vprašajem. Če pa mladenič do tekme z Atalanto ne bo na voljo, pa se bo Bayern znašel v precejšnji zagati.

Vratarja za povratno tekmo proti Italijanom bi namreč tako Bavarci morali iskati med vratarji svoje mladinske ekipe. Priložnost za svoj debitantski nastop bi v tem primeru, kot špekulirajo nemški mediji, lahko dobil 16-letni vratar Leonard Prescott. Najstnik bi s tem postal najmlajši vratar in osmi najmlajši nogometaš z nastopom v Ligi prvakov.

Prescott, sicer rojen v New Yorku, trenutno igra za nemško reprezentanco do 17 let, barve Bavarcev je oblekel leta 2023, za Bayernovo ekipo U19 pa igra od lanskega julija.

Prescottov nastop pa bi zaradi njegove starosti sprožil tudi pravno vprašanje, saj nemški zakon mladoletnikom prepoveduje delo po 20. uri, v športu pa po 23. uri. Če bi tekma trajala dlje, bi tako Bavarci potrebovali pridobiti posebno dovoljenje. Edina druga možnost za stratega Nemcev Vincenta Kompanyja je, da med vratnice postavi mladega Jannisa Bärtla. 19-letni vratar je poleti iz mladinske prestopil v Bayernovo ekipo B, ki trenutno igra v četrti ligi nemškega prvenstva.

