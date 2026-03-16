Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bayern pred tekmo Lige prvakov ostal brez vratarjev, bo mrežo čuval 16-letnik?

München, 16. 03. 2026 17.42

Avtor:
Ž.Ž.
Leonard Prescott

Münchenski Bayern se je pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov znašel v nezavidljivem položaju. Na seznamu poškodovanih so se namreč znašli vsi štirje vratarji članske ekipe, kar bi lahko vrata za debitantski nastop v elitnem tekmovanju odprlo 16-letnemu čuvaju mreže iz Bayernove mladinske ekipe Leonardu Prescottu.

Nogometaši Bayerna bodo v sredo na domači Allianz Areni gostili Atalanto. Bavarci so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov Bergamasce ugnali s kar 6:1, zato so lahko pred povratno tekmo mirni, še največ skrbi pa jim povzročajo poškodbe, ki so prizadele njihove vratarje.

Manuel Neuer
FOTO: Profimedia

V začetku marca si je prvi vratar zasedbe iz Münchna Manuel Neuer natrgal mišico in se, kot kaže, na zelenico ne bo vrnil vsaj do reprezentančnega premora konec marca. 39-letnika je med vratnicama zamenjal Jonas Urbig, ki pa je prejšnji teden prav na tekmi proti Atalanti utrpel pretres možganov.

Jonas Urbig je na tekmi proti Atalanti utrpel pretres možganov.
FOTO: Profimedia

Na sobotni prvenstveni tekmi proti Bayerju iz Leverkusna se je nato poškodoval še Sven Ulreich, tudi on si je tako kot Neuer natrgal mišico in bo več tednov odsoten. Računati ne bodo mogli niti na svojo četrto izbiro, saj Leon Klanac še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice.

Po najbolj optimističnih scenarijih bi lahko bil Urbig po poškodbi glave do srede na voljo, vendar je njegov nastop pod velikim vprašajem. Če pa mladenič do tekme z Atalanto ne bo na voljo, pa se bo Bayern znašel v precejšnji zagati.

Leonard Prescott
FOTO: Profimedia

Vratarja za povratno tekmo proti Italijanom bi namreč tako Bavarci morali iskati med vratarji svoje mladinske ekipe. Priložnost za svoj debitantski nastop bi v tem primeru, kot špekulirajo nemški mediji, lahko dobil 16-letni vratar Leonard Prescott. Najstnik bi s tem postal najmlajši vratar in osmi najmlajši nogometaš z nastopom v Ligi prvakov.

Prescott, sicer rojen v New Yorku, trenutno igra za nemško reprezentanco do 17 let, barve Bavarcev je oblekel leta 2023, za Bayernovo ekipo U19 pa igra od lanskega julija.

Prescottov nastop pa bi zaradi njegove starosti sprožil tudi pravno vprašanje, saj nemški zakon mladoletnikom prepoveduje delo po 20. uri, v športu pa po 23. uri. Če bi tekma trajala dlje, bi tako Bavarci potrebovali pridobiti posebno dovoljenje.

Edina druga možnost za stratega Nemcev Vincenta Kompanyja je, da med vratnice postavi mladega Jannisa Bärtla. 19-letni vratar je poleti iz mladinske prestopil v Bayernovo ekipo B, ki trenutno igra v četrti ligi nemškega prvenstva.

Osmina finala Lige prvakov
FOTO: Kanal A

Tekme Lige prvakov si lahko v živo ogledate na Kanalu A in VOYO: v torek bomo prenašali obračun med Manchester Cityjem in Real Madridom, v sredo pa tekmo med Liverpoolom in Galatasarayem.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573