Bayern prepričljivo ugnal Magdeburg, Dynamo Dresden izločil Schalke

Že od uvodnega sodnikovega žvižga je bilo čutiti, da so gostje iz Gelsenkirchena zreli za poraz in posledično izločitev iz nemškega pokalnega tekmovanja.
Dynamo iz Dresdna je prikazal taktično brezhibno igro in z goloma Patrica Čovića in Christopha Dafernerja prišel do velike zmage in napredovanja v omenjenem tekmovanju. Tudi izvrstni bosansko-hercegovski napadalec v vrstah Schalkeja Edin Džeko ni uspel preobrniti poteka tekme v korist svojega moštva, ki je tokrat razočaralo z igro. Čović je gostujočo mrežo zatresel v 53. minuti, piko na i velikemu domačemu slavju pa je dve minuti pred koncem rednega dela obračuna postavil Daferner.
Bayern upravičil vlogo izrazitega favorita
V večernem obračunu so nogometaši Bayerna brez večjih težav odpravili Magdeburg in se z zanesljivih 6:1 uvrstili v naslednji krog pokalnega tekmovanja.
Mrežo gostov je v 10. minuti načel Michael Olise. A že pet minut pozneje so po lepi akciji igralci Magdeburga prek Mateusza Žukowskega prišli o nenadejanega izenačenja (1:1). Omenjeni zadetek je očitno nekoliko predramil Oliseja in druščino, ki so še bolj odločno krenili proti vratom tekmeca. V 21. minuti je Saibari znova popeljal Bayern v vodstvo, Olise pa je v 5. minuti nadaljevanja uspešno izvedel najstrožjo kazen.
Alphonso Davies je v 70. minuti povišal vodstvo Münchenčanov na 4:1, Nathaniel Brown pa je bil uspešen le tri minute pozneje. Končni izid 6:1 je z golom v tretji minuti sodnikovega dodatka postavil David Daiber.
Nemški pokal, izida:
Bayern München - Magdeburg 6:1 (2:1)
Olise 10., 50./11-m, Saibari 21., Davies 70., Brown 73., Daiber 90.+3; Žukowski 15.
Dynamo Dresden - Schalke 2:0 (0:0)
Čović 53., Daferner 88.
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