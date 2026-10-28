Bayern prepričljivo ugnal Magdeburg, Dynamo Dresden izločil Schalke

Že od uvodnega sodnikovega žvižga je bilo čutiti, da so gostje iz Gelsenkirchena zreli za poraz in posledično izločitev iz nemškega pokalnega tekmovanja.

Dynamo iz Dresdna je prikazal taktično brezhibno igro in z goloma Patrica Čovića in Christopha Dafernerja prišel do velike zmage in napredovanja v omenjenem tekmovanju. Tudi izvrstni bosansko-hercegovski napadalec v vrstah Schalkeja Edin Džeko ni uspel preobrniti poteka tekme v korist svojega moštva, ki je tokrat razočaralo z igro. Čović je gostujočo mrežo zatresel v 53. minuti, piko na i velikemu domačemu slavju pa je dve minuti pred koncem rednega dela obračuna postavil Daferner.