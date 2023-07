Bayern pripravljalno obdobje začel z zmago s kar 27:0

Tekma, ki tudi če bi hotela, ne bi imela tekmovalnega naboja, je praktično od prve do zadnje minute potekala na polovici domačega moštva, ki sicer igra v deveti nemški ligi. Amaterji pričakovano niso bili kos Bavarcem, ki so bolj kot tekmo imeli strelske vaje, saj so vknjižili kar 27 zadetkov.

S po petimi zadetki so se še posebej izkazali Jamal Musiala , ki je kot prvi načel mrežo devetoligaša, vse svoje zadetke pa je dosegel v prvem polčasu, tako kot je to uspelo tudi Mathysu Telu . V drugem polčasu je petkrat v polno meril še Marcel Sabitzer , med strelce pa sta se vpisala tudi debitanta v Bayernovem dresu Konrad Laimer in Raphael Guerreiro .

Laimer je po tekmi za klubsko spletno stran debi opisal tako: "Seveda je lep trenutek, ko prvič oblečeš dres. To je zagotovo trenutek, ki si ga bom zapomnil. Prva tekma, prvi gol. Vedno je lepo, ko dosegaš gole. Tukaj imamo odlične pogoje in se dobro počutimo. Priprave so intenzivne z veliko treningi, a tako mora biti. Razpoloženje v ekipi je zelo dobro. Vsi se veselijo ponovnega zagona. Vsi so popolnoma pripravljeni in motivirani. Zabavno je."

Guerreiro pa je dodal: "Lepo je igrati za Bayern in zmagovati, a najpomembnejše je bilo, da smo se lahko gibali po igrišču in vsi razvili čut drug do drugega. Zelo sem vesel, da sem debitiral in dosegel gol. Intenzivnost na pripravah je za zdaj res visoka. Dajemo vse od sebe, da se dobro obnesemo na igrišču."