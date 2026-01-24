Bayern proti Augsburgu utrpel prvi poraz v ligaški sezoni

Bavarski derbi se je tako končal z velikim presenečenjem, a glede na potek dogodkov v drugem polčasu so se nogometaši Augsburga veselili povsem zasluženo. Potem ko je za domače zadel Hiroki Ito v 23. minuti, je bilo videti, da bo nova zmaga le rutinska naloga. Toda v nadaljevanju so gostitelji nerazumljivo popustili, medlo in neučinkovito igro pa je Augsburg kaznoval.

Arthur Chaves je izenačil tudi po napaki domačega vratarja Jonasa Urbiga v 75. minuti, šest minut pozneje je za popoln preobrat neodločno domačo obrambo kaznoval še Han Noah Massengo . V zadnjem napadu na tekmi je nato v 95. minuti Michael Olise zadel le prečko in po 27 tekmah brez poraza v bundesligi je Bayern klonil. Za Augsburg, ki se je s tremi nepričakovanimi točkami pomaknil z nevarnih mest na dnu lestvice, je bila to šele druga zmaga v Münchnu po letu 2015.

Bolje je nalogo opravil eden od zasledovalcev Bayerna, ki kljub spodrsljaju ostaja trdno na vrhu lestvice. Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl ta mesec sporazumno končal sodelovanje, je s 3:0 odpravil Heidenheim, potem ko so med 62. in 70. minuto zadeli David Raum, Antonio Nusa in Riedle Baku.

V obračunu ekip pod vrhom lestvice pa je Hoffenheim dokazal, da je v zadnjem obdobju v odlični formi. Po zaostanku v Frankfurtu je na gostovanju potreboval 13 minut za tri gole in popoln preobrat, zadela sta Max Moerstedt in Ozan Kabak, Aurele Amenda pa je pomagal z avtogolom.