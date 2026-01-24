Naslovnica
Nogomet

Bayern proti Augsburgu utrpel prvi poraz v ligaški sezoni

München, 24. 01. 2026 18.47 pred 21 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
L.M. STA
Bayern - Augsburg

V nemški nogometni ligi po 19. krogu ni več neporaženih ekip. Prvi poraz v sezoni je danes doživel vodilni Bayern, ki ga je na njegovem terenu z 2:1 premagal bavarski sosed Augsburg. Leipzig je s 3:0 premagal Heidenheim, Hoffenheim pa s 3:1 Eintracht.

Bavarski derbi se je tako končal z velikim presenečenjem, a glede na potek dogodkov v drugem polčasu so se nogometaši Augsburga veselili povsem zasluženo. Potem ko je za domače zadel Hiroki Ito v 23. minuti, je bilo videti, da bo nova zmaga le rutinska naloga. Toda v nadaljevanju so gostitelji nerazumljivo popustili, medlo in neučinkovito igro pa je Augsburg kaznoval.

Slavje nogometašev Augsburga
Slavje nogometašev Augsburga
FOTO: Profimedia

Arthur Chaves je izenačil tudi po napaki domačega vratarja Jonasa Urbiga v 75. minuti, šest minut pozneje je za popoln preobrat neodločno domačo obrambo kaznoval še Han Noah Massengo. V zadnjem napadu na tekmi je nato v 95. minuti Michael Olise zadel le prečko in po 27 tekmah brez poraza v bundesligi je Bayern klonil. Za Augsburg, ki se je s tremi nepričakovanimi točkami pomaknil z nevarnih mest na dnu lestvice, je bila to šele druga zmaga v Münchnu po letu 2015.

Leipzig suvereno, preobrat Hoffenheima

Heidenheim - Leipzig
Heidenheim - Leipzig
FOTO: Profimedia

Bolje je nalogo opravil eden od zasledovalcev Bayerna, ki kljub spodrsljaju ostaja trdno na vrhu lestvice. Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl ta mesec sporazumno končal sodelovanje, je s 3:0 odpravil Heidenheim, potem ko so med 62. in 70. minuto zadeli David Raum, Antonio Nusa in Riedle Baku.

V obračunu ekip pod vrhom lestvice pa je Hoffenheim dokazal, da je v zadnjem obdobju v odlični formi. Po zaostanku v Frankfurtu je na gostovanju potreboval 13 minut za tri gole in popoln preobrat, zadela sta Max Moerstedt in Ozan Kabak, Aurele Amenda pa je pomagal z avtogolom.

Igralci Hoffenheima
Igralci Hoffenheima
FOTO: Profimedia

V večerni tekmi je Borussia Dortmund izkoristila spodrsljaj Bayerna in z zanesljivo zmago v Berlinu prišla na osem točk minusa. Za Porurce je v prvem delu z bele točke zadel Emre Can, v drugem sta delo dokončala Maximilian Beier in Nico Schlotterbeck.

Na lestvici ima Bayern 50 točk, Dortmund 42, Hoffenheim 36, Leipzig pa 35.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi nemške Bundeslige, 24. januar

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Bayern München - Augsburg 1:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1:3 (1:0)

Heidenheim - Leipzig 0:3 (0:0)

Mainz - Wolfsburg 3:1 (0:1)

Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

bundesliga bayern augsburg prvi poraz leipzig
RUBEŽ
25. 01. 2026 09.30
Žal tekme nisem mogel gledati. Bom pa za nazaj. OK, poraz je enkrat moral priti. Bolje včeraj, ko ni naredil neka škode. Gremo naprej, v nove zmage.
korcula1
24. 01. 2026 21.49
Stave
