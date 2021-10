Bayern prvič po letu in pol spet pred polnimi tribunami

Pogoj za vstop na stadion bo sicer PCT, tekmo si bodo lahko ogledali tisti, ki so cepljeni, prebolevniki, ali pa bodo predložili manj kot 48 ur star negativen test, so še sporočili iz bavarskega kluba. Teh pogojev ne bo treba izpolnjevati otrokom, mlajšim od šest let in šolarjem, ki se redno testirajo v šolah. To pomeni, da bo Allianz Arena prvič po letu in pol spet povsem polna oziroma ne bo omejitev pri zasedenosti objekta.

"Zelo nas veseli, da bomo končno spet lahko zapolnili celotno kapaciteto stadiona. Obenem opozarjamo, da še vedno veljajo vsi previdnostni ukrepi, gledalce pa prosimo, da sodelujejo pri izvajanju potrebnih korakov, da bomo na stadionu vsi varni," je dejal član izvršnega odbora kluba Jan-Christian Dreesen in poudaril, da bo še vedno obvezna uporaba zaščitnih mask in upoštevanje razdalje.

Za prvi tekmi brez omejitev, poleg tiste s Hoffenheimom še dvoboj v Ligi prvakov z Benfico, 2. novembra, bodo v prodaji le dnevne vstopnice, letne vstopnice pa bodo prvič veljale na tekmi s Freiburgom, 6. novembra.