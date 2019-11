Arsene Wenger poklical v München in dobil ponudbo Bayerna

Arsene Wenger je v sredo stopil v stik z izvršnim direktorjem Bayerna Karl-Heinzem Rummeniggejem, kar je zdaj potrdil tudi nemški klub v izjavi za tabloid Bild.

"Arsene Wenger je v sredo popoldne poklical Karl-Heinza Rummeniggeja in naznanil svoje veliko zanimanje za položaj pri Bayernu. FC Bayern visoko ceni delo Arsena Wengerja pri Arsenalu, a ni med možnimi kandidati za naslednjega trenerja FC Bayerna," sporočajo nemški prvaki.

BAYERN

Ponudili naj bi mu kratkoročno pogodbo

Viri so za ESPN FC potrdili, da Wenger ni želel sprejeti kratkoročne pogodbe, ki naj bi veljala le do konca sezone. Rdeči vse od nedeljskega konca sodelovanja s hrvaškim trenerjem Nikom Kovačem iščejo novega trenerja članskega moštva, ki je pod taktirko za zdaj zgolj začasnega trenerja Hansa-Dieterja Flicka v Ligi prvakov v sredo premagalo Olympiakos (2:0).

Med možnimi nasledniki Kovača se zdaj spet trener Paris Saint-Germaina Nemec Thomas Tuchel, ki je v 1. Bundesligi vodil Mainz in veliko nasprotnico Bavarcev Borussio Dortmund, vsaj enkrat v preteklih letih pa so bili pogovori med njim in Bayernovim klubskim vodstvom že zelo resni, a se nikoli niso razpletli pozitivno. Na jugovzhodu Nemčije že dolgo odkrito občudujejo tudi lik in delo še enega nekdanjega nemškega trenerja BVB, Jürgena Kloppa, ki pa je pri Liverpoolu seveda trdno v sedlu. Tu so še nekdanji trener Bayernove B-ekipe in zdaj trener Ajaxa, Nizozemec Erik ten Hag, in nekdanji trener RB Leipziga Nemec Ralf Rangnick. A vsi so že dejali ali vsaj namignili, da ne bodo sedli na vroči stolček.

Kaj pa Xabi Alonso?

ESPNna "trenerski vrtiljak" postavlja še eno nepričakovano ime, Španca Xabija Alonsa, nekdanjega vezista Bayerna, ki se po koncu kariere trenersko kali v vrstah B-ekipe svojega matičnega Real Sociedada. Pred tremi sezonami v dresu Bavarcev je Alonso uspehe v domačih prvenstvih oziroma Ligi prvakov požel tudi kot član Liverpoola in Real Madrida.

"Ne bom govoril o imenih," je nazadnje o možnih novih kandidatih za izpraznjeno mesto trenerja dejal športni direktor Bavarcev Hasan Salihamidžić, medtem ko je Wenger ob svojem gostovanju v studiu televizije beIN SPORTS v sredo dejal, da bi bil pripravljen na svoj prvi izziv v nemškem nogometu.

"Nikoli ne bi zavrnil možnosti, da bi govoril z Bayernom, ker poznam ljudi, ki so klub vodili 30 let in dolgo dolgo časa nazaj sem bil blizu temu, da bi šel k Bayernu. Samo to lahko rečem," je bil takrat še skrivnosten nekdanji trener Nancyja, Monaca in Nagoje. ESPNomenja tudi Italijana Massimiliana Allegrija, ki je poleti zapustil Juventus, a dodaja, da ne namerava prekiniti enoletnega oddiha, ki ga je napovedal po koncu sodelovanja z velikanom iz Torina.