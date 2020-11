Bayern rutinirano opravil s Stuttgartom, Kampl z Leipzigom do šeste zmage

Nogometaši Stuttgarta so se v obračun z nemškimi prvaki in zadnjimi zmagovalci Lige prvakov podali brez strahu. Goste z Bavarske so šokirali v 20. minuti tekme, ko je za vodstvo domačinov poskrbel komaj 19-letni francoski napadalec Tangyu Coulibaly . Bayern je nato še pred iztekom prvega polčasa uspel priti do izenačenja na 1:1, ko je v 38. minuti Kingsley Coman našel pot žoge v gol Stuttgarta. Le minuto pozneje se je mreža znova tresla, a je glavni sodnik tekme gol Stuttgartovega vezista Philippa Forsterja (tudi po pregledu z VAR-om) razveljavil zaradi prekrška. Še pred odhodom na odmor pa se je v sodnikovem dodatku med strelce znova izkazal v zadnjem času izjemni Robert Lewandowski , s čimer je vpisal še dvanajsti gol v aktualni bundesligaški sezoni.

Kampl odigral celotno tekmo, Leipzig do šeste zmage

Slovenski nogometaš Kevin Kamplse je še enkrat več izkazal za zelo pomemben člen Leipzigove ekipe. Rdeči biki so v 9. krogu nemške Bundeslige z 2:1 odpravili zasedbo Arminie Bielefeld. Pod zadetka Leipziga sta se podpisala 23-letnika, in sicer španski vezist Angelinoter francoski krilni napadalecChristopher Nkunku, ki je zabil po vsega slabih dveh minutah igre, potem ko je vstopil na samem začetku drugega polčasa. Leipzig je sicer imel v 74. minuti izjemno priložnost, da bi že odločil tekmo in povedel s 3:0, a je 24-letni Alexander Sorlothzapravil enajstmetrovko. Gostje so nato z zadetkom 32-letnega nemškega napadalca Fabiana Klosaše uspeli zagroziti domačinom, a so ti tri točke na koncu le uspeli varno pripeljati pod streho. S šesto zmago sezone so vpisali 20. točko in so (vsaj začasno) skočili na drugo mesto bundesligaške lestvice.

Ne Haaland, zvezda v Dortmundu Tunizijec Skhiri

Tunizijski vezist Ellyes Skhiri je bil prvo ime tekme v Dortmundu, na kateri sta se udarila tamkajšnja Borussia in gostujoči FC Köln, nekdanja ekipa Miša Brečka in Milivoja Novakovića. Kozlički so tokrat na krilih tunizijskega defenzivnega vezista pripravili prijetno presenečenje in premagali favorizirane Dortmundčane. Ti so po zaostanku z 0:2 (oba gola je za goste zabil Skhiri – prvega v 9., drugega pa v 60. minuti) sicer uspeli znižati zaostanek, a se je gol Thorgena Hazarda, brata Edena Hazarda, ki igra v madridskem Realu, v 74. minuti tekme izkazal le za častnega. Za Borussio je bil to še tretji poraz v tej sezoni, ostala pa je pri 18 točkah (šest zmag, brez remija).