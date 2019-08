Bayern s 23 goli 'preluknjal' mrežo tekmeca

Nogometaši Bayerna so se dobro ogreli pred začetkom Bundeslige, na prijateljski tekmi so visoko premagali amatersko moštvo FC Rottach-Egern. Dosegli so kar 23 golov, kar pomeni, da so v povprečju zatresli mrežo na vsake štiri minute. Najbolj sta bila učinkovita Corentin Tolisso, ki je dosegel štiri, Robert Lewandowski in Otschi Wriedt sta dodala po tri gole. Thomas Muller in Sarpreet Singh sta zadela dvakrat.

Prvič je za Bayern zaigral Lucas Hernandez, 80-milijonska okrepitev iz madridskega Atletica. Trener Niko Kovač je ob polčasu opravil deset menjav. Moštvi sta se pomerili na prijateljski tekmi tudi lani, takrat je bil izid 20:2.

Nemško državno prvenstvo se bo začelo prihodnji konec tedna, aktualni prvaki pa bodo sezono odprli na domačem stadionu proti berlinski Herthi.