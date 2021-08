Bayern s hat-trickom Lewandowskega zmlel berlinsko Hertho

Bayern je goliado pred domačimi navijači začel že v šesti minuti, ko je Thomas Müller izkoristil lepo globinsko podajo kanadskega bočnega branilca Alphonsa Daviesa . Delo je nadaljeval Robert Lewandowski , ki je še pred koncem prvega polčasa s strelom z glavo povišal prednost Bayerna na 2:0. V drugem polčasu je strelec prvega zadetka Müller sprva ukradel žogo in nato še podal do Musiale, 18-letnik pa je s kakšnih 12 metrov z natančnim in močnim strelom matiral nemočnega gostujočega čuvaja mreže Alexandra Schwolowa . V 70. minuti je za 4:0 znova zadel Lewandowski, ki mu je lepo podal Leroy Sane . A poljski napadalec, ki je pred začetkom tekme prejel nagrado za najboljšega nogometaša leta 2021 v Nemčiji s strani revije Kicker , še ni imel dovolj: v 84. minuti je zadel še tretjič in postavil končni izid tekme v Münchnu: 5:0. Bayern je tako po uvodnem remiju vpisal še drugo zaporedno zmago sezone in zabeležil še sedmo točko v prvenstvu.

Do visoke zmage tudi Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen je v tretjem krogu nemškega nogometnega prvenstva s 4:1 zmagal v Augsburgu in tako kot Bayern vpisal še sedmo točko sezone. Sedem točk je na treh tekmah zbral tudi Freiburg, ki je v gosteh s 3:2 ugnal Stuttgart. Leverkusen je do zmage prišel, ko sta najprej avtogola zabila Iago in Florian Niederlechner. Slednji je za Augsburg znižal zaostanek, končni izid pa sta za gladko zmago gostov postavila Patrik Schick in Florian Wirtz.

Freiburg je po manj kot pol ure igre že vodil s 3:0. Pod dva gola se je podpisal Jeong Woo Yeong, pod enega pa Lucas Höler. Konstantinos Mavropanos in Hamadi Al Gadioui sta v sodnikovem dodatku prvega polčasa znižala zaostanek Stuttgarta. V drugem polčasu ni bilo zadetkov in Freiburgu je tako uspel najboljši prvoligaški start sezone v zgodovini kluba. Novinca v ligi, Greuther Fürth in Bochum, sta z 0:3 in 1:2 izgubila v Mainzu in Kölnu. Eintracht Frankfurt in Arminia Bielefeld sta se razšla z remijem 1:1.

Izidi:

Bayern - Hertha Berlin 5:0 (2:0)

Arminia Bielefeld - Frankfurt 1:1 (0:1)

Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Köln - Bochum 2:1 (0:0)

Mainz - Greuther Fürth 3:0 (2:0)

Stuttgart - Freiburg 2:3 (2:3)