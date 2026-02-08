Bayern s petardo odgovoril na dva spodrsljaja

Bavarska zasedba je rutinsko opravila svojo nalogo proti "hitu" nemškega prvenstva. Na roko jim je šlo tudi dejstvo, da so od 17. minute naprej imeli številčno premoč, potem ko je rdeči karton prejel Kevin Akpoguma.

Za Bayern je "hat-trick" dosegel Kolumbijec Luis Diaz, dva gola pa je prispeval Anglež Harry Kane. Slednji je s 24 doseženimi goli prvi strelec bundeslige, na drugem mestu pa je že Diaz s 13 zadetki. Za Hoffenheim je edini gol dosegel Hrvat Andrej Kramarić.

Leipzig je v Kölnu zmagal z 2:1. Za saško ekipo je oba gola prispeval Avstrijec Christoph Baumgartner, za gostitelje pa je zadel Jan Thielmann.