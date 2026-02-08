Naslovnica
Nogomet

Bayern s petardo odgovoril na dva spodrsljaja

München, 08. 02. 2026 20.16

Avtor:
S.V. STA
Bayern

Nogometaši Bayerna so na osrednji tekmi 21. kroga nemškega prvenstva pred domačimi gledalci premagali Hoffenheim s 5:1. Po 17. sezonski zmagi so še naprej trdno v vodstvu, drugouvrščena Borussia Dortmund zaostaja šest točk, tretjeuvrščeni Hoffenheim pa 12 točk.

Bavarska zasedba je rutinsko opravila svojo nalogo proti "hitu" nemškega prvenstva. Na roko jim je šlo tudi dejstvo, da so od 17. minute naprej imeli številčno premoč, potem ko je rdeči karton prejel Kevin Akpoguma.

Za Bayern je "hat-trick" dosegel Kolumbijec Luis Diaz, dva gola pa je prispeval Anglež Harry Kane. Slednji je s 24 doseženimi goli prvi strelec bundeslige, na drugem mestu pa je že Diaz s 13 zadetki. Za Hoffenheim je edini gol dosegel Hrvat Andrej Kramarić.

Leipzig je v Kölnu zmagal z 2:1. Za saško ekipo je oba gola prispeval Avstrijec Christoph Baumgartner, za gostitelje pa je zadel Jan Thielmann.

Preberi še Nemški junak z mundiala poln hvale na račun Riere: 'Naredili smo korak v pravo smer'

Večina tekem je bila v soboto. Borussia Dortmund je ugnala Wolfsburg z 2:1, tri točke pa si zagotovila šele v končnici tekme, ko je v 87. minuti zadel Serhou Guirassy. Četrtouvrščenemu Stuttgartu je spodrsnilo v Hamburgu. Za St. Pauli sta zadela Danel Sinani in Manolis Saliakas, za goste pa Jamie Leweling.

Uspešen je bil tudi drugi hamburški klub, HSV je v gosteh z 2:0 premagal zadnjeuvrščenega Heidenheima, medtem ko sta se Borussia Mönchengladbach in Bayer Leverkusen razšla z 1:1.



Izidi, nemška liga, 21. krog:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Heidenheim - HSV 0:2 (0:1)

Mainz - Augsburg 2:0 (1:0)

St. Pauli - Stuttgart 2:1 (1:0)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

Köln - Leipzig 1:2 (0:1)

Bayern München - Hoffenheim 5:1 (3:1)

