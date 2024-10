Bayern s popolnim izkupičkom na Oktoberfest

Nogometaši Bayerna se bodo s 100-odstotnim izkupičkom v nedeljo predstavili na Oktoberfestu 2024, ki se je danes začel v Münchnu in ki ga en dan tradicionalno obiščejo tudi nogometaši. V četrtem krogu nemške bundeslige so se v Bremnu veselili zmage kar s 5:0 (2:0) in potrdili prvo mesto na lestvici.