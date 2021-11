Bayern s težavami do nove zmage, Dortmundčani prepričljivi proti Wolfsburgu

Bavarci imajo v zadnjem času silne kadrovske težave zaradi številnih okužb in poškodb, odpor tekmecev iz Bielefelda, ki so trenutno na predzadnjem mestu, pa so zlomili šele v zadnjih dvajsetih minutah dvoboja. Za izbrance 34-letnega trenerja Juliana Nagelsmanna, ki so dosegli deseto zmago v domačem prvenstvu, je edini gol na tekmi dosegel Leroy Sane v 71. minuti.

Drugouvrščena Borussia je v gosteh premagala Wolfsburg. Za rumeno-črne so zadeli Emre Can (35.), Donyell Malen (55.) in rekonvalescent Erling Haaland (81.), za volkove je edini gol že v drugi minuti dosegel Wout Weghorst.