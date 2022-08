Bayern se je znesel nad Bochumom

S tekmo Bochum - Bayern München se je končal tretji krog nemškega nogometnega prvenstva. Prvaki iz Münchna so slavili z visokih 7:0 in so na lestvici prvi kot edina ekipa s polnim izkupičkom devetih točk. Dva gola za zmago Bavarcev je prispeval Sadio Mane, ki je s tremi zadetki v treh krogih že skočil na vrh lestvice najboljših strelcev Bundeslige. Na drugi današnji tekmi sta Eintracht in Köln igrala 1:1.

Bayern danes ni prav veliko prepuščal tekmecem. Že v četrti minuti je v polno zadel Leroy Sane, Matthijs de Ligt, ki je prvič začel v prvi postavi Bayerna, je povišal v 25., do polčasa pa sta zadela še Kingsley Coman in Sadio Mane. Isti igralec je v 60. povišal z bele točke, potem je Cristian Gamboa premagal lastnega vratarja, piko na i je postavil Serge Gnabry. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Bayern je tako prvič po štirih sezonah dobil tri uvodne tekme bundeslige, razlika v zadetkih 15:1 pa je najboljši takšen dosežek v zgodovini tekmovanja po treh krogih. Na drugi strani pa je Bochum, ki je doživel najhujši domači poraz v zgodovini kluba, na zadnjem mestu lestvice in prvič po 16 sezonah še brez točke po uvodnih treh tekmah. icon-link Statistika tekme Bochum - Bayern FOTO: Sofascore.com V soboto je za presenečenje poskrbel Werder, ki je v gosteh po preobratu s 3:2 premagal Borussio Dortmund; ta je vodila z 2:0, potem pa dobila tri gole v šestih minutah, od 89. do pete minute sodnikovega dodatka. PREBERI ŠE Hladen tuš za Borussio Dortmund, ki je do 89. minute vodila z 2:0 nato pa izgubila z 2:3 Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ta je igral do 62. minute, pa je klonil z Unionom iz Berlina z 1:2 in na ta način doživel prvi poraz v sezoni, še vedno pa nima zmage. Bayer Leverkusen po razpletu današnje tekme v Bochumu sicer ni več zadnji na lestvici, toda lekarnarji so po sobotnem porazu proti Hoffenheimu z 0:3 še vedno brez točke v tej sezoni. Stuttgart je klonil proti Freiburgu z 0:1, Schalke pa dobil točko za 0:0 proti Wolfsburgu. Augsburg je z Mainzem izgubil po golu v 90. minuti z 1:2. Borussia Mönchengladbach je v petek premagala Hertho z 1:0.