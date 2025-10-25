Bayern še naprej neporažen, Leipzig nasul Augsburgu šest golov

Nogometaši Bayerna so v tekmi 8. kroga nemške lige v gosteh premagali Borussio Mönchengladbach s 3:0 in imajo še vedno stoodstoten izkupiček v novi sezoni. Prvi zasledovalec Leipzig tudi brez pomoči Kevina Kampla ni imel težav z Augsburgom, zmagal je s 6:0.

Joshua Kimmich FOTO: Profimedia icon-expand

Bayern je v Mönchengladbachu lovil nadaljevanje stoodstotnega niza, saj do tega kroga ni izgubil niti točke. Naloga se je v teoriji zdela lahka, Gladbach je krog začel na zadnjem mestu, v tej sezoni pa še ni zmagal. Za nameček je po grobem prekršku že v 19. minuti Jens Castrop dobil rdeči karton. A Bavarci, ki so igrali v nekoliko spremenjeni zasedbi brez vseh zvezdnikov v prvi postavi, so se dolgo mučili s trdno obrambno postavitvijo domačih. Strl jo je šele Joshua Kimmich v 64. minuti, potem pa je pet minut pozneje zadel še Raphael Guerreiro.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nekaj upanja domačim je vzbudila dosojena enajstmetrovka v 75. minuti, a je Kevin Stöger zadel le okvir gola. Delo Bayerna pa je nato v 81. minuti dokončal mladi adut Bavarcev Lennart Karl in po prvem golu sredi tedna v ligi prvakov pri 17 letih in 245 dneh dosegel še prvega v bundesligi. Bayern je s tem golom dosegel tudi nov rekord lige, saj še nobena ekipa doslej po osmih krogih ni dosegla 30 golov. Leipzig, pri katerem tudi tokrat ni bilo v postavi Kevina Kampla, je odpihnil Augsburg. Že do polčasa so gostje s Saškega dosegli štiri zadetke (Christian Baumgartner, Antonio Nusa, Romulo in Yan Diomande), ustavili pa se niso niti v nadaljevanju in v 65. minuti je bilo na semaforju že 0:6, strelca pa še Castello Lukeba in Assan Ouedraogo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V preostalih današnjih tekmah sta izgubila oba hamburška kluba. Eintracht Frankfurt je zadal peti poraz St. Pauliju, oba gola je dosegel Jonathan Burkardt. Hamburg pa je izgubil na domačem terenu, z 1:0 je bil boljši Wolfsburg, edini strelec pa Adam Daghim. Hoffenheim je s 3:1 premagal Heidenheim, Andrej Kramarić je podal prvi prvem golu in dosegel zadnjega. Zvečer je na zadnji sobotni tekmi dolgo kazalo, da bo Köln kljub hudi premoči Borussie iztržil točko v Dortmundu. A so rumeno-črni praktično v zadnji akciji na tekmi zadeli, že globoko v sodnikovem dodatku je tri točke zagotovil Maximilian Beier. Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Dortmund je zdaj tretji s 17, Stuttgart s tekmo jih ima 15.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nemško prvenstvo, 8. krog, izidi sobotnih tekem: