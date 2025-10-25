Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Bayern še naprej neporažen, Leipzig nasul Augsburgu šest golov

Mönchengladbach, 25. 10. 2025 17.59 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Nogometaši Bayerna so v tekmi 8. kroga nemške lige v gosteh premagali Borussio Mönchengladbach s 3:0 in imajo še vedno stoodstoten izkupiček v novi sezoni. Prvi zasledovalec Leipzig tudi brez pomoči Kevina Kampla ni imel težav z Augsburgom, zmagal je s 6:0.

Joshua Kimmich
Joshua Kimmich FOTO: Profimedia

Bayern je v Mönchengladbachu lovil nadaljevanje stoodstotnega niza, saj do tega kroga ni izgubil niti točke. Naloga se je v teoriji zdela lahka, Gladbach je krog začel na zadnjem mestu, v tej sezoni pa še ni zmagal.

Za nameček je po grobem prekršku že v 19. minuti Jens Castrop dobil rdeči karton. A Bavarci, ki so igrali v nekoliko spremenjeni zasedbi brez vseh zvezdnikov v prvi postavi, so se dolgo mučili s trdno obrambno postavitvijo domačih. Strl jo je šele Joshua Kimmich v 64. minuti, potem pa je pet minut pozneje zadel še Raphael Guerreiro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj upanja domačim je vzbudila dosojena enajstmetrovka v 75. minuti, a je Kevin Stöger zadel le okvir gola. Delo Bayerna pa je nato v 81. minuti dokončal mladi adut Bavarcev Lennart Karl in po prvem golu sredi tedna v ligi prvakov pri 17 letih in 245 dneh dosegel še prvega v bundesligi.

Bayern je s tem golom dosegel tudi nov rekord lige, saj še nobena ekipa doslej po osmih krogih ni dosegla 30 golov. Leipzig, pri katerem tudi tokrat ni bilo v postavi Kevina Kampla, je odpihnil Augsburg. Že do polčasa so gostje s Saškega dosegli štiri zadetke (Christian Baumgartner, Antonio Nusa, Romulo in Yan Diomande), ustavili pa se niso niti v nadaljevanju in v 65. minuti je bilo na semaforju že 0:6, strelca pa še Castello Lukeba in Assan Ouedraogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V preostalih današnjih tekmah sta izgubila oba hamburška kluba. Eintracht Frankfurt je zadal peti poraz St. Pauliju, oba gola je dosegel Jonathan Burkardt. Hamburg pa je izgubil na domačem terenu, z 1:0 je bil boljši Wolfsburg, edini strelec pa Adam Daghim. Hoffenheim je s 3:1 premagal Heidenheim, Andrej Kramarić je podal prvi prvem golu in dosegel zadnjega.

Zvečer je na zadnji sobotni tekmi dolgo kazalo, da bo Köln kljub hudi premoči Borussie iztržil točko v Dortmundu. A so rumeno-črni praktično v zadnji akciji na tekmi zadeli, že globoko v sodnikovem dodatku je tri točke zagotovil Maximilian Beier.

Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Dortmund je zdaj tretji s 17, Stuttgart s tekmo jih ima 15.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemško prvenstvo, 8. krog, izidi sobotnih tekem:

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0)

Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0)

Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga).

Hamburg - Wolfsburg 0:1 (0:1)

Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0)

Borussia Dortmund - Köln 1:0 (0:0)

nogomet nemško prvenstvo bayern munchen borussia monchengladbach
  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
26. 10. 2025 10.26
No, super. Spet malo premora za nekatere. Je pa "mladina" pokazala, da lahko Company računa na njih.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330