Bayern še naprej neporažen, Leipzig nasul Augsburgu šest golov

Bayern je v Mönchengladbachu lovil nadaljevanje stoodstotnega niza, saj do tega kroga ni izgubil niti točke. Naloga se je v teoriji zdela lahka, Gladbach je krog začel na zadnjem mestu, v tej sezoni pa še ni zmagal.
Za nameček je po grobem prekršku že v 19. minuti Jens Castrop dobil rdeči karton. A Bavarci, ki so igrali v nekoliko spremenjeni zasedbi brez vseh zvezdnikov v prvi postavi, so se dolgo mučili s trdno obrambno postavitvijo domačih. Strl jo je šele Joshua Kimmich v 64. minuti, potem pa je pet minut pozneje zadel še Raphael Guerreiro.
Nekaj upanja domačim je vzbudila dosojena enajstmetrovka v 75. minuti, a je Kevin Stöger zadel le okvir gola. Delo Bayerna pa je nato v 81. minuti dokončal mladi adut Bavarcev Lennart Karl in po prvem golu sredi tedna v ligi prvakov pri 17 letih in 245 dneh dosegel še prvega v bundesligi.
Bayern je s tem golom dosegel tudi nov rekord lige, saj še nobena ekipa doslej po osmih krogih ni dosegla 30 golov. Leipzig, pri katerem tudi tokrat ni bilo v postavi Kevina Kampla, je odpihnil Augsburg. Že do polčasa so gostje s Saškega dosegli štiri zadetke (Christian Baumgartner, Antonio Nusa, Romulo in Yan Diomande), ustavili pa se niso niti v nadaljevanju in v 65. minuti je bilo na semaforju že 0:6, strelca pa še Castello Lukeba in Assan Ouedraogo.
V preostalih današnjih tekmah sta izgubila oba hamburška kluba. Eintracht Frankfurt je zadal peti poraz St. Pauliju, oba gola je dosegel Jonathan Burkardt. Hamburg pa je izgubil na domačem terenu, z 1:0 je bil boljši Wolfsburg, edini strelec pa Adam Daghim. Hoffenheim je s 3:1 premagal Heidenheim, Andrej Kramarić je podal prvi prvem golu in dosegel zadnjega.
Zvečer je na zadnji sobotni tekmi dolgo kazalo, da bo Köln kljub hudi premoči Borussie iztržil točko v Dortmundu. A so rumeno-črni praktično v zadnji akciji na tekmi zadeli, že globoko v sodnikovem dodatku je tri točke zagotovil Maximilian Beier.
Na lestvici ima Bayern na prvem mestu vseh 24 točk, Leipzig je pri 19, Dortmund je zdaj tretji s 17, Stuttgart s tekmo jih ima 15.
Nemško prvenstvo, 8. krog, izidi sobotnih tekem:
Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0)
Eintracht Frankfurt - St. Pauli 2:0 (1:0)
Augsburg - Leipzig 0:6 (0:4)
(Kevina Kampla ni bilo v postavi Leipziga).
Hamburg - Wolfsburg 0:1 (0:1)
Hoffenheim - Heidenheim 3:1 (2:0)
Borussia Dortmund - Köln 1:0 (0:0)
