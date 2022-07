Bayern si želi mesto Lewandowskega zapolniti s Kanom

Angleški zvezdnik Harry Kane je močno zaželen na Bavarskem. V svoje vrste si ga želi zvabiti velikan Bayern iz Münchna. Anglež bi bil tako velika zamenjava za poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega , ki odhaja v katalonsko prestolnico. Prvaki Bundeslige so tako v lovu za novim napadalcem, potem ko so 33-letniku dovolili, da se pridruži Barceloni. Prestop, vreden 45 milijonov evrov, se je zaključil po večmesečni sagi.

V prejšnjem tednu je več medijev razkrilo, kako je bavarska ekipa za najprimernejšega kandidata za zamenjavo poljskega superzvezdnika označila ravno angleškega reprezentanta Kana. V klubu naj bi bili prepričani, da lahko 28-letnika "ukradejo" iz severnega Londona. Da je Anglež prvi na spisku kandidatov, naj bi potrdili tudi v klubu. Oliver Kahn je za Bild povedal: "Za zdaj ima še pogodbo s Tottenhamom, toda to so naše želje za prihodnost. Seveda, absolutno je eden izmed boljših napadalcev, toda sedaj moramo najprej vse usmeriti v sestavo ekipe za to sezono." Kane bo po končani sezoni imel le še eno leto pogodbo s Spursi.

Bayern bi si lahko za prihodnjo sezono prizadeval pripeljati "začasnega" napadalca, preden bi leta 2023 nadaljeval bitko za Angleža. Kane je junija skoraj potrdil, da bo ostal na Otoku, potem ko si je ekipa Antonia Conteja zagotovila nastop v elitni Ligi prvakov. Nekdanji posojeni igralec Leicestra se je vpisal med strelce v sobotnem predsezonskem remiju proti Sevilli. Tudi Manchester City si je lansko poletje močno želel pripeljati Kana v svoje vrste. Toda vsota, ki so jo Londončani zahtevali, je bila prevelika. Potem ko Angležu prestopa ni uspelo izsiliti, se je odločil, da bo ostal v Tottenhamu, meščani pa so vse moči usmerili v to, da so v klub pripeljali norveškega čudežnega dečka, Erlinga Haalanda. Kane je glasno izrazil svoje želje po osvajanju trofej in če Spursom v naslednji sezoni to ne bo uspelo, se zna zgoditi, da si bo znova prizadeval za menjavo delodajalca.