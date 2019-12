Fati, Rodrygo in zdaj še Zirkzee: Bayern rešil 18-letni debitant

Številnim golobradim mladeničem, ki so se v tej sezoni že izkazali v vrstah evropskih velikanov, lahko po sredini tekmi nemške 1. Bundeslige v Freiburgu prištejemo še 18-letnega Nizozemca Joshuo Zirkzeeja, ki je ob svojem debiju za člansko moštvo Bayerna poskrbel za pomembno zmago Bavarcev (3:1).

Bavarci (na fotografiji med proslavljanjem enega od golov proti Tottenhamu v Ligi prvakov) so prišli do pomembnih treh točk v nekaj zadnjih napadih na gostovanju v Freiburgu. FOTO: AP

Po tem, ko sta v vrstah španskih velikanov Barcelone in Real Madrida v novi sezoni že večkrat zablestela krilna napadalca, trenutno 17-letni naturalizirani Španec Ansu Fati in leto starejši Brazilec Rodrygo Goes, je svoj veliki trenutek v majici članske ekipe Bayerna v sredo dočakal še 18-letni nizozemski srednji napadalec Joshua Zirkzee. Ta je bil v tej sezoni že nekajkrat uvrščen v ekipo nemških prvakov, potem ko je prvič nase opozoril že lani na domači tekmi pokala ICC proti Paris Saint-Germainu (3:1). A s klopi od tedaj ni vstopil vse do sredinega gostovanja pri Freiburgu, kjer se je Bayern znašel v precejšnjih težavah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zirkzee je zamenjal Philippa Coutinhain že v eni prvih akcij zabil zmagoviti zadetek ter obenem postal najmlajši Nizozemec z golom v 1. nemški Bundesligi. Na dan tekme je sicer nekdanji član ADO Den Haaga in Feyenoorda štel 18 let in 210 dni, bavarsko zmago pa je nato še globlje v sodnikovem podaljšku potrdil Serge Gnabry. Rdeči so v prvem polčasu povedli prek svojega prvega strelca Roberta Lewandowskega, a je Freiburg izenačil po zaslugi Vincenza Grifatik pred iztekom ure igre v drugem polčasu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke