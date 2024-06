Bayern speljal Oliseja angleškim velikanom, Maatsen v Villo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Michael Olise se je v mladosti kalil pri Arsenalu, Chelseaju in Manchester Cityju, prve članske korake pa je napravil pri Readingu, kjer je močno opozoril nase in postal tudi najboljši mlad nogometaš Championshipa.

Maatsen dobro izkoristil posojo v Dortmundu in prepričal Aston Villo

Za njegove usluge sta precej zanimanja pokazala Chelsea in Newcastle, toda v želji po igranju v Ligi prvakov se je v Angliji rojeni Francoz odločil za odhod v bavarsko prestolnico. Ob tem je zavrnil tudi podaljšanje pogodbe z Londončani.

Maatsen je navdušil že na posoji pri Burnleyu, s katerim je osvojil Championship, ob tem pa bil izbran v najboljšo enajsterico tekmovanja. Toda Mauricio Pochettino , nekdanji trener Chelseaja, v njem očitno ni videl perspektive in ni resneje računal nanj.

Odlične predstave med elito so poskrbele, da je bil uvrščen tudi v najboljšo enajsterico Lige prvakov, kar je močno dvignilo njegovo vrednost na tržišču. Chelsea, ki 22-letnemu Nizozemcu ni ponudil prave možnosti za igro, bo tako prejel slabih 45 milijonov evrov, Aston Villa pa bo z njim sklenila dolgoročno pogodbo do leta 2030.

Chelsea še naprej zapravlja za mlade talente

Tudi modri iz Londona pa so že zavihali rokave in v svoje vrste zvabili dva mlada nogometaša. 17-letni Willian Estevao se bo Londončanom iz brazilskega Palmeirasa pridružil julija 2025, 18-letni Omari Kellyman iz Aston Ville pa že to poletje.

Chelsea je za angleškega krilnega napadalca odštel več kot 20 milijonov evrov, za Brazilca pa še nekoliko več, in sicer fiksnih 34 milijonov evrov ter potencialnih dodatnih 27 milijonov.