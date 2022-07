Bayern tudi brez Lewandowskega Leipzigu nasul pet golov in osvojil superpokal

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Poslanec gre po ulici in sreča mlado mamico z otrokom.

Otrok pokaže s prstom nanj in reče:” poslanec, poslanec!” Poslanec je presenečen in mu reče nazaj: ” Kako pa ti veš da sem jaz poslanec? ” Pa reče mamica:” Sej ne ve, samo R-ja še ne zna izgovoriti!!!”