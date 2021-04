Bayern uradno proti Superligi: Za nas je Liga prvakov najboljša na svetu

"Naši člani in navijači Superligo zavračajo. Naša želja kot FC Bayern in naš cilj je, da evropski klubi doživijo to krasno in čustveno tekmovanje v Ligi prvakov in ga razvijajo skupaj z Uefo. FC Bayern Superligi pravi ne,"je sporočil predsednik Bayerna Herbert Hainer.

Prvi mož upravnega odbora Karl-Heinz Rummeniggeje dejal, da je s tem Bayern izrazil tudi "solidarnost do Bundeslige", najmočnejšega državnega tekmovanja, v katerem rdeči močno (in skorajda neprekinjeno) prevladujejo že več desetletij.

'Najboljše klubsko tekmovanje na svetu'

"V imenu upravnega odbora lahko povem, da FC Bayern ne bo sodeloval v Superligi. FC Bayern solidarno stoji ob boku Bundesligi. Vedno je bilo in vedno nam je v veliko veselje, da smo lahko kot predstavnik Nemčije igrali v Ligi prvakov. Še vedno se radi spominjamo naše zmage v Ligi prvakov leta 2020, trenutek takšnega veselja pa ne bo nikoli pozabljen. Za FC Bayern je Liga prvakov najboljše klubsko tekmovanje na svetu,"je odločno dejal Rummenigge.

Slednji je po odhodu predsednika Juventusa Andree Agnellija, ki se je odločil svoje moštvo priključiti novoustanovljenemu tekmovanju, sam prevzel vodenje Združenja evropskih klubov (ECA), kjer si je zadolžitve prej delil ravno z Agnellijem.