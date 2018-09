Bayern utrpel prvi prvenstvi poraz, usodna Hertha

Nogometaši Bayerna s porazom odpirajo možnost tekmecem, da se prebijejo na prvo mesto bundesligaške lestvice. Na vrhu bi jih lahko z morebitnimi zmagami prehiteli Borussia Dortmund, Werder Bremen ali Borussia Mönchengladbach.

Potem ko so varovanci hrvaškega trenerja Nika Kovača- ta je del poklicne nogometne kariere preživel tudi v Herthi - sezono začeli odlično, s tremi suvereni zmagami, pa so hitro nastopili črni trenutki. Po remiju proti Augsburgu (1:1), so v petek zvečer nogometaši Bayerna vknjižili prvi prvenstvi poraz v sezoni 2018/19. Na domačem stadionu v Berlinu jih je ugnala Hertha, ta je slavila prepričljivo z 2:0. Bayern je sicer močno prevladoval v posesti žoge (70 : 30 %), ustvaril si je tudi bistveno več nevarnih situacij, a vselej je bil na mestu vratar Berlinčanov Thomas Kraft.

Prvi zadetek so nogometaši Herthe zabili iz enajstmetrovke, potem ko je Jerome Boatengnespametno podrl Salomona Kaloua v kazenskem prostoru. Strel z bele točke je v 23. minuti tekme suvereno realiziral Vedad Ibišević. Še pred iztekom prvega polčasa je končni izid (2:0) postavil slovaški vezistOndrej Duda, ki je izkoristil podajo Valentina Lazara. S 13 točkami sta zdaj (začasno) na vrhu izenačena Bayern in Hertha, a glede na dobro formo tekmecev se vrh lestvice še ta vikend utegne spremeniti.