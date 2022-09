Bayern v Milanu brez težav ugnal Inter

V letošnji sezoni predtekmovalnega dela elitne Lige prvakov največ žanje skupina C, v kateri se merijo Bayern München, Inter, Barcelona in Viktoria Plzen. Bavarci so v v prvem krogu v prestolnici mode opravili svoje delo in z 0:2 premagali Inter, Barcelona pa je na domač Camp Nouu s 5:1 ugnala Viktorio, s hat-trickom pa se je proslavil kdo drug kot Robert Lewandowski.

Začetni enajsterici Inter: Andre Onana, Denzel Dumfries, Danilo D'Ambrosio, Milan Škriniar, Alessandro Bastoni, Robin Gosens, Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozović, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez, Edin Džeko. Bayern: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer, Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sane, Sadio Mane.

Prvi so že v tretji minuti zapretili Bavarci, ko je z levico sprožil Joshua Kimmich in igrel dlani debitanta Andreja Onane. Manj kot minuto kasneje pa je isti nogometaš posusil še z desnico, a znova je bil na pravem mestu nekdanji vratar Ajaxa. V osmi minuti je pod odlgi akciji Bayerna in zanimiv podaji Leroya Saneja z levico poskusil še Thomas Müller, a tudi tokrat je Onana brez težav branil. Po dobrih desetih minutah srečanja so se Italijani le otresli uvodnega pritiska Nemcev in v 12. minuti zapretili tudi sami, a je bila podaja Hakana Calhanogluja za Denzela Dumfriesa za las premočna.

Nizozemski bočni branilec je bil na deli tudi nekaj minut kasneje, ko je prodrl po desni strani in žogo podal v sredino nasprotnikovega kazenskega prostora. Odbita žoga je našla pot do levice tokratnega kapetana Danila D'Ambrosia, ki pa je meril naravnost v Manuela Neuerja. Na začetku 23. minute pa so bili zelo blizu zadetka Bavarci. V osrčje Interjevega kazenskega prostora je podal Sane, žogo je lepo odložil Sadio Mane, z levico pa je sprožil Müller. A kaj, ko je bil znova na mestu Onana, ki je žogo s konicami prstov potisnil prek vrat. Po 25 minutah igre pa je Bayern le kronal premoč. Izvrstno podajo Kimmicha je z levico mojstrsko ukrotil utekajoči Sane, ki je nato preigral Onano in z desnico žogo pospravil v prazno Interjevo mrežo.

Varovanci Simoneja Inzaghija so bili najbližje izenačenju v 36. minuti, ko je po kotu Calhanogluja Edin Džeko meril kakšnem meter mimo desne vratnice gostov. Le minuto kasneje se je Inter rešil kar trojnega poskusa Bavarcev: najprej je Alphonsu Daviesu branil Onana, potem je Müllerjev strel blokiral D'Ambrosio, za konec pa je sprožil še Marcel Sabitzer in zgrešil Interjeva vrata. Po omenjenem napadu na Onanina vrata je Bayernov nalet prekinila manjša poškodba Kimmicha, ki je z glavo trčil v moštvenega kolega Sabitzerja. Do konca polčasa nevarnih akcij ni bilo več, je pa Matthijs de Ligt prejel rumeni karton za s prekrškom ustavljen protinapad Marcela Brozovića.

V drugi polčas so Milančani krenili odločno in si po le štirih miutah priigrali lepo priložnost za izenačenje, a je Džeko z desnico meril naravnost v Neuerja. Kar ni uspelo Interju je še drugič uspelo Bayernu. Pri gostih sta v 66. minuti šolsko akcijo ena-dva izpeljala Kingsley Coman in Sane, slednji pa je nakoncu želel zaposliti Maneja, a je vmes posegel D'Ambrosio, ki je ob poskusu izbijanja žoge, zadel v lastno mrežo. V 68. minuti bi po hitrem protinapadu Comana lahko vodstvo še povišal Mane, ki pa je z levico meril močno, a premalo natančno, da bi premagal Onano.

Inter je do konca tekme v želji po izenačenju pritiskal, a si konkretnih priložnosti Milančani niso pripravili. Inzaghi je v zadnjih petnajstih minutah poskusil tudi z Joaquinom Correo, Matteom Darmianom, Federicom Dimarcom in Robertom Gagliardinijem, ki pa v igro Interja niso vnesli prav vneme. Bayer je tako novo sezono Lige prvakov otvoril s prepričljivo zmago, Inter pa bo moral prve točke iskati prihodnji teden proti Viktorii iz Plzna.

Kdo bo slavil v 'skupini smrti'? Tako Bayern kot tudi Inter v tem trenutku gledata v hrbet svojim tekmecem v domačih prvenstvih, a bolj ko se bo sezona prevešala v odločilni del, bolj bo do izraza prišla igralska kakovost omenjenega dvojca. Izredno zanimivo bo spremljati dogajanje v tako imenovani skupini smrti, kjer se bodo Bayern, Inter, Barcelona in Viktoria potegovali za prvi dve mesti, ki vodita v izločilne boje. Že nocojšnji spopad velikanov evropskega nogometa bo dal odgovor, katero od moštev je novo klubsko sezono pričakalo v boljši formi. Bavarski ponos je na zadnjih šestih tekmah vknjižil štiri zmage in dva neodločena izida, medtem ko so modro-črni ob treh zmagah prav tolikokrat ostali praznih rok. Strateg serijskega nemškega državnega prvaka Julian Nagelsmann je na zadnjem druženju s sedmo silo izpostavil, da kot trener še ni gostoval na legendarnem San Siru in v isti sapi dal vedeti, kaj je glavni cilj njegovega moštva na nocojšnjem srečanju.

"Od Bayerna se vsako sezono pričakujejo največje stvari. Nič drugače ne bo niti v letošnji, saj želimo biti konkurenčni v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo. Zagotovo nas čaka zahteven obračun proti odličnemu moštvu, ki se je poleti še dodatno okrepilo. Začenjamo novo evropsko zgodbo v želji, da pridemo čim dlje," je bil kratek in jedrnat mladi strateg Bayerna, ki bo računal na vse razpoložljive moči. V taboru Interja se zavedajo, da se bodo nocoj pomerili z izredno močno zasedbo serijskega nemškega državnega prvaka, ki že na začetku sezone deluje impresivno. "Bayern je kot dobro naoljen stroj, ki je v letošnjo sezono vstopil močnejši še za izjemnega napadalca Sadia Maneja. Ne le Sadio, tudi ostali bodo predstavljali nevarnost za naša vrata. Mi imamo na drugi strani nekaj težav z učinkovitostjo na začetku sezone, a prepričan sem, da bomo tudi to sčasoma izboljšali. Ko igramo na domačem igrišču, vedno želimo zmagati. In nič drugače ne bo nocoj, kajti novo sezono Lige prvakov želimo otvoriti z zmago," je pred tekmo dejal trener Interja Simone Inzaghi.

