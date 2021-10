Bayern (v prvem polčasu) povozil Bayer in se vrnil na vrh ligaške lestvice

Na današnji osrednji tekmi 8. kroga nemške nogometne lige je Bayern v derbiju v gosteh premagal Bayer iz Leverkusna kar s 5:1 in se spet zavihtel na vrh lestvice. Bayer je po polomu ostal tretji, druga je zdaj Borussia Dortmund s točko zaostanka za Bavarci.

Nogometaši Borussie Dortmund so v soboto začasno skočili na vrh lestvice, potem ko so ugnali Mainz s 3:1. Danes pa sta se v derbiju kroga pomerila še do sobote vodilna kluba, drugi Bayer in prvi Bayern.

icon-expand Lewandowski je proti Leverkusnu zadel dvakrat. FOTO: AP

A derbi je ta naziv danes zaslužil le v uvodnih 30 minutah. Do takrat sta bili ekipi približno enakovredni, čeprav so gostje po zaslugi najboljšega strelca, Roberta Lewandowskega, povedli že v četrti minuti. Sledila pa je prava katastrofa za domače, saj so v le sedmih minutah dobili kar štiri gole. V 30. minuti je začel Lewandowski z drugim zadetkom na tekmi, potem je Thomas Müller žogo spretno preusmeril v mrežo za 0:3, sledila sta še dva gola Serga Gnabryja v 35. in 37. minuti in obračun vrha je bil že odločen. V drugem delu so Bavarci močno upočasnili ritem, domačim pa je uspelo poraz nekoliko omiliti s častnim golom Patrika Schicka v 55. minuti.

Na lestvici ima zdaj Bayern 19 točk, Borussia Dortmund je druga z 18, Bayer Leverkusen pa je ostal pri 16 in je tretji, enako število točk ima tudi Freiburg. Ta je v soboto pred 20.000 gledalci na tekmi z Leipzigom začel novo ero na stadionu Europa Park. Na prvi tekmi v novem objektu – starem so odigrali 360 ligaških tekem – so gostitelji iztržili točko po zaslugi Woo Yeong Jeonga. Gostje – nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je odigral vso tekmo – so povedli v 32. minuti, ko je z bele točke zadel Emil Forsberg. Bochum je dobil tekmo proti Greuther Fürthu z 1:0, Hertha se je veselila zmage z 2:1 proti Eintrachtu, Union Berlin pa je ugnal Wolfsburg z 2:0. Stuttgart je pri Borussii Mönchengladbach igral 1:1. Že v petek je Hoffenheim premagal Köln s 5:0.