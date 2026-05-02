Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bayern v zadnjih sekundah preprečil polom proti Heidenheimu

München, 02. 05. 2026 18.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Bayern - Heidenheim

Nogometaši Bayerna, ki jih v sredo čaka povratna polfinalna tekma lige prvakov, so si danes v tekmi 32. kroga bundeslige skorajda privoščili blamažo proti zadnji ekipi nemške lige, a so se proti Heidenheimu za 3:3 rešili v zadnjih sekundah. Frankfurt je z 1:2 klonil proti Hamburgu, Stuttgart in Hoffenheim pa sta igrala 3:3.

Bayern - Heidenheim
Bayern - Heidenheim
FOTO: Profimedia

Na Allianz Areni, kjer so domači sicer igrali v precej pomešani postavi zaradi bližnje pomembne tekme proti PSG, je malček z zadnjega mesta nepričakovano povedel z 2:0. Bayern je reševal Leon Goretzka, ki je z goloma do 57. minute izenačil na 2:2.

A je za nov šok za domače poskrbel Budu Zivzivadze, ki je Heidenheim povedel v novo vodstvo v 76. minuti. Bayern je rešil Michael Olise (v drugem polčasu je Vincent Kompany v igro moral poslati nekatere nosilce), ki je globoko v sodnikovem dodatku s 25 metrov zadel vratnico, od katere se je žoga odbila v vratarja Heidenheima Dianta Ramaja in v gol.

Hoffenheim - Stuttgart
Hoffenheim - Stuttgart
FOTO: Profimedia

S točko so sicer gostje še ohranili nekaj upov na obstanek oziroma kvalifikacije; zdaj imajo 23 točk, pred njimi sta Wolfsburg (25) in St. Pauli (26), ki pa imata tekmo manj. V boju za ligo prvakov sta se v neposrednem obračunu merila Hoffenheim in Stuttgart. Tekma se je končala neodločeno 3:3, potem ko so domači po drugem golu Andreja Kramarića - pred tekmo je 34-letni Hrvat sporočil, da je podaljšal pogodbo s klubom še za eno sezono - v 49. minuti že vodili s 3:1. A so gostje, čeprav so v zadnjih 20 minutah igrali le z desetimi, še izenačili, za 3:3 je v deseti minuti sodnikovega dodatka zadel Tiago Tomas.

Hamburg pa je v gosteh premagal Eintracht Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere z 2:1 in si praktično že zagotovil obstanek; zmago je v 59. minuti zagotovil Fabio Vieira.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Bavarci se bodo v sredo v povratnem obračunu polfinala Lige prvakov pomerili proti PSG-ju. Parižani se v Nemčijo odpravljajo s prednostjo 5:4 s prve tekme. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Izidi nemške Bundeslige, 2. maj:

Bayern München - Heidenheim 3:3 (1:2)

Eintracht Frankfurt - Hamburg 1:2 (0:0)

Hoffenheim - Stuttgart 3:3 (2:1)

Union Berlin - Köln 2:2 (0:1)

Werder Bremen - Augsburg 1:3 (0:2)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
bundesliga bayern heidenheim frankfurt riera

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692