Bayern v zadnjih sekundah preprečil polom proti Heidenheimu

Na Allianz Areni, kjer so domači sicer igrali v precej pomešani postavi zaradi bližnje pomembne tekme proti PSG, je malček z zadnjega mesta nepričakovano povedel z 2:0. Bayern je reševal Leon Goretzka, ki je z goloma do 57. minute izenačil na 2:2. A je za nov šok za domače poskrbel Budu Zivzivadze, ki je Heidenheim povedel v novo vodstvo v 76. minuti. Bayern je rešil Michael Olise (v drugem polčasu je Vincent Kompany v igro moral poslati nekatere nosilce), ki je globoko v sodnikovem dodatku s 25 metrov zadel vratnico, od katere se je žoga odbila v vratarja Heidenheima Dianta Ramaja in v gol.

S točko so sicer gostje še ohranili nekaj upov na obstanek oziroma kvalifikacije; zdaj imajo 23 točk, pred njimi sta Wolfsburg (25) in St. Pauli (26), ki pa imata tekmo manj. V boju za ligo prvakov sta se v neposrednem obračunu merila Hoffenheim in Stuttgart. Tekma se je končala neodločeno 3:3, potem ko so domači po drugem golu Andreja Kramarića - pred tekmo je 34-letni Hrvat sporočil, da je podaljšal pogodbo s klubom še za eno sezono - v 49. minuti že vodili s 3:1. A so gostje, čeprav so v zadnjih 20 minutah igrali le z desetimi, še izenačili, za 3:3 je v deseti minuti sodnikovega dodatka zadel Tiago Tomas. Hamburg pa je v gosteh premagal Eintracht Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere z 2:1 in si praktično že zagotovil obstanek; zmago je v 59. minuti zagotovil Fabio Vieira.

Bavarci se bodo v sredo v povratnem obračunu polfinala Lige prvakov pomerili proti PSG-ju. Parižani se v Nemčijo odpravljajo s prednostjo 5:4 s prve tekme.

Izidi nemške Bundeslige, 2. maj:

Bayern München - Heidenheim 3:3 (1:2) Eintracht Frankfurt - Hamburg 1:2 (0:0) Hoffenheim - Stuttgart 3:3 (2:1) Union Berlin - Köln 2:2 (0:1) Werder Bremen - Augsburg 1:3 (0:2)